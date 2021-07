JO : Florent Manaudou était "doté d'une énergie un peu surnaturelle", raconte son père

Du 24 juillet au dimanche 8 août, la Table à Langé vous propose de plonger dans l'enfance d'un des membres de l'équipe de France olympique à travers le regard de l'un de ses parents, images à l'appui. Vendredi 30 juillet, Jean-Luc Manaudou raconte le parcours de son fils Florent, de sa naissance à Tokyo, où le frère de Laure vise un sacre sur 50 m nage libre, huit ans après le 1er, à 30 ans.

Florent Manaudou est né le 12 novembre 1990 à Villeurbanne... "le jour de mon anniversaire", s'amuse Jean-Luc. "Il était sage, pas capricieux, pas colérique. Toujours dans le mouvement, ça c'est sûr. Beaucoup de vélo, de patins à roulette". Tellement dans le mouvement que son père se dit qu'il était "vraiment doté d'une énergie un peu surnaturelle".

Une anecdote : "Quand on ne trouvait pas Florent après l'entraînement autour de la piscine, on regardait derrière : soit il courrait autour, soit il montait dans les arbres. L'entraînement ne lui suffisait pas. Il n'était pas hyper actif mais actif". Celui qui "a su nager très tôt, avant 4 ans", a aussi voulu "être pompier ou Roi". "Pompier c'est plus facile... Mais Roi il l'a été dans sa discipline, réalise Jean-Luc en souriant.

Florent Manaudou petit à la plage Crédit : Famille Manaudou pour RTL

Florent Manaudou petit à la plage Crédits : Famille Manaudou pour RTL "Il a su nager très tôt, avant 4 ans", raconte son papa Crédits : Famille Manaudou pour RTL Nicolas, Laure et Florent Manaudou enfants Crédits : Famille Manaudou pour RTL En action dans une gorge Crédits : Famille Manaudou pour RTL Il était "toujours dans le mouvement" Crédits : Famille Manaudou pour RTL L'un des premier départ sérieux Crédits : Famille Manaudou pour RTL 1 / 1

