Durant toute la durée des Jeux Olympiques de Tokyo (vendredi 23 juillet-dimanche 8 août), retrouvez chaque soir de 18h30 à 19h "On refait les Jeux" avec Marie Portolano et Jean-Michel Rascol (remplacé par Christian Ollivier mercredi 4 août) pour revenir sur tous les résultats et les grands temps forts du jour en compagnie des principaux acteurs, avant de se projeter sur les épreuves du lendemain.

Invités de l'émission du mercredi 4 août, un immense déçu déjà tourné vers Paris 2024, le gymnaste et porte-drapeau Samir Aït Saïd (4e aux anneaux), et un champion olympique, le tireur Jean Quiquampoix, sacré au pistolet 25 m rapide. Retrouvez également une interview des médaillées du jour, Camille Lecointre et Aloïse Retornaz en voile, et un éclairage sur la première journée contrastée de Kevin Mayer au décathlon.