JO de Tokyo : 80% des Japonais contre la tenue de l'événement cet été

et AFP

publié le 17/05/2021 à 04:48

En pleine épidémie de Covid-19, le Japon craint les Jeux Olympiques. Déjà reportés d'un an, les JO 2020 doivent se tenir à Tokyo du 23 juillet au 8 août, sans spectateurs venus de l'étranger et avec des mesures anti-Covid très strictes pour les délégations d'athlètes. Mais cela ne suffit visiblement pas à rassurer les Japonais, qui sont 83% à ne pas en vouloir, selon un sondage publié lundi 17 mai par le quotidien Asahi.



Dans le détail, le sondage révèle que 43% des personnes interrogées souhaitent l'annulation des Jeux et 40% un nouveau report. Ces chiffres sont en hausse par rapport aux 35% qui soutenaient l'annulation lors d'une enquête du même journal il y a un mois et aux 34% qui souhaitaient un nouveau report. Seuls 14% sont favorables à la tenue des Jeux comme prévu cet été, contre 28% auparavant. Si les Jeux ont lieu, 59% des personnes interrogées ont déclaré qu'elles ne voulaient pas de public, 33% étant favorables à une réduction du nombre de spectateurs et 3% à des Jeux avec une capacité normale dans les stades.

Le Japon a connu jusqu'ici une épidémie de Covid-19 moins importante que celle observée dans de nombreux pays, avec quelque 11.500 décès officiellement recensés depuis début 2020. Mais le gouvernement est sous le feu des critiques pour les retards dans son programme de vaccination.