La judokate Émilie Andéol au chômage, elle raconte l'après JO

publié le 03/12/2019 à 14:15

Émilie Andéol a inscrit son nom au palmarès olympique du judo en français en décrochant la médaille d'or à Rio en 2016. Elle pensait qu'après le sacre les sponsors allaient lui tomber dans la main sans qu'elle ne bouge le petit doigt. Qu'elle allait pouvoir continuer à vivre du judo. Mais la réalité est toute autre.

À 32 ans, trois ans après avoir brillé sur le tatami, la judokate est au chômage. "J'avais entendu parler de la petite mort d'après-carrière", a-t-elle confié au Parisien, depuis Tignes où elle participe aux Étoiles du sport. Cette "petite mort" a été difficile à vivre et est d'ailleurs toujours difficile à vivre pour elle.

La championne olympique a pris un sérieux coup au moral quand l'euphorie du succès est retombée et que la réalité l'a rattrapée. Au point de faire un burn-out, de prendre du poids, d'inquiéter ses proches.

Aujourd'hui, parler de sa "galère", comme elle le dit elle-même, l'aide à avancer. Elle a repris des études et envoie des CV régulièrement pour tenter de s'en sortir. Et elle n'hésite plus à alerter les jeunes, qui ne voient que le côté strass et paillettes de la vie de sportifs de haut niveau : "Les gens idéalisent le truc, mais, non, je ne suis pas devenue la reine du pétrole à Rio".