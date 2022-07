JO 2024 : le slogan des Jeux de Paris dévoilé

"Ouvrons grand les Jeux." À deux ans et un jour des Jeux olympiques de Paris, le comité d'organisation a dévoilé son nouveau slogan lundi 25 juillet.

Pour les organisateurs, ces mots résonnent comme une évidence. D'abord parce qu'ils seront les premiers, en trente-trois ans, à ouvrir des épreuves au grand public, comme le marathon auquel pourront participer plusieurs milliers de personnes. Pour la première fois également, la cérémonie d'ouverture se déroulera dans la ville. Le label Terre de Jeux 2024 permettra par ailleurs à des territoires qui ne sont pas concernés par les épreuves de vivre l'aventure olympique.

Paris 2024 va s'ouvrir à de nouvelles disciplines et de nouvelles communautés, notamment le Breaking. Et avec des billets à 24 euros pour les premiers tarifs, les organisateurs veulent permettre à un plus grand nombre de spectateurs d'assister aux épreuves.

