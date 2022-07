La rencontre entre Auriane Mallo et son mécène a eu lieu au siège de Carrefour à Massy, dans l'Essonne. Après la diffusion du message de l'épéiste dans Le Journal Inattendu de RTL, tout est allé très vite et Alexandre Bompard, PDG de Carrefour, a été séduit par la personnalité de la championne.

"J'adore le sport. J'aime encore plus les sportives que le sport", indique Alexandre Bompard. "Quand vous avez un sportif dont on connait la somme de passions, d'efforts et qui vous dit 'j'ai une activité de kinésithérapeute', qui a un petit bébé et qui veut faire partie de votre équipe en le disant de manière très chouette, on a envie de faire un petit bout de route avec elle", explique le PDG du groupe français.

Alexandre Bompard a signé, mardi 12 juillet, le pacte de performance qui va permettre à Auriane Mallo de toucher un peu plus de 20.000 euros pour se préparer en vue des prochains Jeux olympiques, organisés à Paris en 2024. "Se sentir soutenue, c'est quelque chose qui est vraiment très fort", explique l'épéiste soulagée. "C'est tellement incroyable de pouvoir savoir qu'on va s'entrainer de manière optimale et de ne pas avoir à réfléchir au côté financier. C'est un atout inestimable", poursuit la sportive.

C'est l'esprit plus léger qu'Auriane Mallo peut s'envoler mercredi pour les Championnats du monde qui débutent en fin de semaine au Caire. L'escrimeuse espère faire briller les couleurs de la France et celles de Carrefour, évidemment !

