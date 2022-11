Route du Rhum 2022 : promis à la victoire Charles Caudrelier reste prudent

La dernière estimation d’arrivée pour Charles Caudrelier est mercredi 16 novembre entre 8h et 13 h (heure de Paris) à la Tête à l’Anglais, au nord de Basse-Terre. Mais il lui restera encore plus ou moins six heures pour faire le tour de la Guadeloupe et couper la ligne au large de Pointe à Pître.

« Ce qui m’inquiète, c’est le tour de la Guadeloupe. J’ai peur que François (NDLR : Gabart) me fasse une Joyon, qu’il se venge de la dernière fois ! », a relaté Charles Caudrelier lors de la vacation avec la direction de course.

Le skipper du Maxi Edmond de Rothschild qui possède mardi 15 novembre à la mi-journée plus de 80 milles d’avance sur François Gabart a bien évidemment en mémoire le scénario de la dernière édition de la Route du Rhum où François Gabart arrivé en tête au large de la Guadeloupe s’était fait coiffer sur le fil par Francis Joyon.

« Je vais arriver à la mauvaise heure, en début de nuit en heure locale. A ce moment de la journée, les vents ne descendent pas encore de la côte. Tout est fait pour faire un finish à suspense comme vous aimez bien à terre, mais comme on déteste en mer », conclu Charles Caudrelier

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info