JO 2022 : le programme complet de dimanche 6 février en heures françaises

21 médailles en jeu dimanche 6 février à Pékin, combien pour l'équipe de France olympique ? 2e du tour préliminaire jeudi 3 février, Perrine Laffont défend son titre en ski de bosses à partir de 12h30 heure française.

Elle devra s'extraire de la 1re manche de la finale, puis de la 2e pour se retrouver dans les six dernières candidates en lice pour le podium. Toujours dans les épreuves freestyle, Lucile Lefevre est, elle, en lice en snowboard slopestyle à partir de 2h30.

La descente hommes accouchera-t-elle d'une énorme surprise à la fin de la nuit ? Johan Clarey, Blaise Gienzendanner et deux autres skieurs à choisir parmi Nils Allègre, Maxence Muzaton et Matthieu Bailet seront en lice à partir de 4h dans la plus rapide et dangereuse discipline du ski alpin.

Autres chances de médailles en ski de fond, avec le skiathlon hommes. Maurice Manificat, Jules Lapierre, Clément Parisse et Hugo Lapalus seront au départ à 8h.

Le film de la cérémonie :

En gras, les épreuves délivrant des médailles.

Curling (tournoi mixte, 1er tour) :

02h05 - États-Unis - République tchèque

02h05 - Grande-Bretagne - Chine

07h05 - Norvège - Suède

07h05 - Australie - Suisse

07h05 - Italie - Chine

07h05 - Canada - République tchèque

13h05 - Canada - Australie

13h05 - Italie - Suède

13h05 - Suisse - États-Unis

13h05 - Norvège - Grande-Bretagne

Freestyle :

11h00 - Ski de bosses femmes : tour préliminaire

12h30 - Ski de bosses femmes : finale, 1re manche

13h05 - Ski de bosses femmes : finale, 2e manche

13h40 - Ski de bosses femmes : finale, 3e manche

Hockey sur glace (tournoi femmes, 1er tour) :

09h40 - Chine - Japon (groupe B)

14h10 - Suisse - États-Unis (groupe A)

Luge :

12h30 - Luge monoplace hommes : 3e manche

14h15 - Luge monoplace hommes : 4e manche

Patinage artistique :

02h30 - Épreuve par équipes : programme court femmes

04h50 - Épreuve par équipes : programme libre hommes

Patinage de vitesse :

09h30 - 5000 m hommes

Saut à skis :

12h00 - Tremplin normal hommes : finale, 1re manche

13h00 - Tremplin normal hommes : finale, 2e manche

Ski alpin :

04h00 - Descente hommes

Ski de fond :

08h00 - Skiathlon hommes

Snowboard :

02h30 - Slopestyle femmes : finale, 1re manche

02h57 - Slopestyle femmes : finale, 2e manche

03h24 - Slopestyle femmes : finale, 3e manche

05h30 - Slopestyle hommes : tour préliminaire, 1re manche

06h33 - Slopestyle hommes : tour préliminaire, 2e manche