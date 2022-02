JO 2022 : combien touchent les sportifs français pour une médaille d'or

Les Bleus quittent les Jeux Olympiques Pékin avec 14 médailles en poche, dont 5 médailles d'or, soit une de moins que le record établi à Sotchi et Pyeongchang. Des médailles qui rapportent à nos Français des primes. Si on est loin des sommes obtenues par les joueurs de l'Équipe de France de football l'après leur sacre à la Coupe du Monde 2018 (550.000 euros) l'ensemble de la délégation française repart de Pékin avec un total de 790.000 euros de primes, selon Le Parisien.

Dans le détail, les primes pour les médailles sont les mêmes que pour les JO d'été de Tokyo, soit 65.000 euros pour une médaille d’or, 25.000 euros pour une médaille d’argent,

15.000 euros pour une médaille de bronze. Héros de ces Jeux avec 5 médailles remportées (2 en or et 3 en argent), le biathlète Quentin Fillon Maillet va toucher à lui seul 205.000 euros, on est toujours très loin des sommes perçues par les hommes de Didier Deschamps.

À noter tout de même la parité évidente entre les primes touchées par les hommes et les femmes ainsi que pour les athlètes paralympiques. De plus, pour les épreuves par équipes, les montants ne sont pas divisés, chaque biathlète tricolore a touché ses 25.000 euros pour le relais mixte par exemple.

À titre de comparaison, selon le magazine américain Forbes, les États-Unis versent des primes allant de 15.000 à 37.500 dollars. L'Italie est beaucoup plus généreuse avec 201.000 dollars (177.000 euros) en cas de médaille d'or. Le record est détenu par Hong Kong avec 642.000 dollars (565.000 euros), mais qui n'a pas eu à les verser puisque les 3 athlètes hongkongais présents à Pékin n'ont pas remporté de médailles.