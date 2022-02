JO 2022 : le programme de samedi 19 février en heures françaises avec Kevin Rolland

Ce sont ses troisièmes JO et sans doute les plus inattendus pour Kevin Rolland qui a frôlé la mort en avril 2019. Huit ans après sa médaille de bronze à Sotchi, quatre ans après sa 11e place dans le half-pipe de Pyeongchang, le skieur freestyle a déjà signé la plus belle des victoires en décrochant son billet pour la finale avec le 10e score des qualifications (75,25 pts), loin des 92 points de l'Américain Aaron Blunck. Le Français de 32 ans a rendez-vous à partir de 2h30 heure française, samedi 19 février, pour donner son maximum.

En ski alpin, place à l'épreuve par équipes (8es de finale à 4h, finale à 5h46) avec Alexis Pinturault, Tessa Worley, Mathieu Faivre, Coralie Frasse Sombet, Clara Direz et Thibaut Favrot. En ski de fond, Maurice Manificat, Adrien Backscheider, Jules Lapierre et Clément Parisse font également figure d'outsiders sur le 50 km (7h). En bobsleigh à deux femmes, Margot Boch et Carla Sénéchal rêvent d'exploit.

La France compte 14 médailles avant cette 15e journée de compétitions, 5 en or, 7 en argent et 2 en bronze. Son record est de 15 podiums, à Sotchi en 2014 comme à Pyeongchang il y a quatre ans.

Le programme de samedi 19 février :

En gras, les 10 épreuves délivrant des médailles.

Bobsleigh :

02h30 - Bobsleigh à quatre mixte : 1re manche

04h05 - Bobsleigh à quatre mixte : 2e manche

13h00 - Bobsleigh à deux femmes : 3e manche

14h30 - Bobsleigh à deux femmes : 4e et dernière manche

Curling (tournoi hommes) :

07h05 - Finale Grande-Bretagne - Suède

Curling (tournoi femmes) :

13h05 - Match pour la 3e place Suède - Suisse

Hockey sur glace (tournoi hommes) :

14h10 - Finale Suède - Slovaquie

Patinage artistique :

12h00 - Programme libre couples

Patinage de vitesse :

08h00 - Mass-start hommes : demi-finales

09h30 - Mass-start hommes : finale

08h45 - Mass-start femmes : demi-finales

10h00 - Mass-start femmes : finale

Ski alpin :

04h00 - Parallèle par équipes : 8es de finale

04h47 - Parallèle par équipes : quarts de finale

05h14 - Parallèle par équipes : demi-finales

05h46 - Parallèle par équipes : finale

Ski de fond :

07h00 - 50 km style libre hommes

Ski freestyle :

02h30 - Half-pipe hommes : finale