JO 2021 : Malonga, Iddir, Daudet, Valentino... Tous les Français en lice jeudi 29 juillet

Au lendemain du titre olympique décroché par Matthieu Androdias et Hugo Boucheron en deux de couple, une nouvelle médaille pourrait tomber en aviron pour la France, jeudi 29 juillet, avec la présence en finale du deux de couple poids léger de Claire Bové et Laura Tarantola, 2es de leur demi-finale. Rendez-vous à 3h10 heure française. En natation, Charlotte Bonnet, Assia Touati, Lucile Tessariol et Margaux Fabre disputeront la finale du relais 4x200 m nage libre à 5h31.

En judo, à la veille du tournoi de Teddy Riner, les représentants français du jour sont Madeleine Malonga chez les -78 kg dames et Alexandre Iddir chez les -100 kg messieurs. Début des combats à 4h, juste après le quart de finale des Françaises Anita Blaze, Pauline Ranvier, Ysaora Thibus, Astrid Guyart au fleuret par équipes dames face au Canada (3h50, éventuelle demie à 6h55, finale pour le bronze à 11h30, pour l'or à 12h55).

En canoë (slalom), Marjorie Delassus est engagée en demi-finale du C1 à 7h (finale à 8h55 si elle se qualifie). En gymnastique artistique 12h50 la France est représentée par Mélanie de Jesus dos Santos, Carolann Héduit au concours général dames.

Quarts de finale en BMX

En BMX, Sylvain André, Joris Daudet et Romain Mahieu disputent les quarts de finale à partir de 3h, Axelle Etienne, Manon Valentino à partir de 3h20 ; les demi-finales et les finales sont prévues vendredi 30 juillet. En boxe, Mourad Aliev combat en 8es de finale chez les +91 kg à 5h51.

Au tir Céline Goberville et Mathilde Lamolle participent aux qualifications du pistolet 25 m à partir de 2h. En tir à l'arc Lisa Barbelin dispute son 32es de finale en individuel à 9h26. En natation, Mehdy Metella est aligné en séries du 100 m papillon à 12h43. En golf, le tournoi débute à 0h30 pour Antoine Rozner, Romain Langasque.

Entrée en lice des Bleues du rugby à VII

En planche à voile et en voile, les régates se poursuivent pour, Thomas Goyard, Charline Picon, Jean-Bapiste Bernaz, Marie Bolou, Jérémie Mion, Kévin Peponnet, Camille Lecointre, Aloïse Retornaz, Quentin Delapierre et Manon Audinet.

Du côté des sports collectifs, l'équipe de France féminine de rugby à VII entre en scène avec deux rencontres, contre les Fidji à 2h et le Brésil à 10h. Les Bleues du handball défient la Suède à 14h30.