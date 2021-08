JO 2021 : basket, hand, volley, Prades, Jeptoo... Tous les Français en lice samedi 7 août

Toujours 27 médailles pour la France à Tokyo (7 en or, 11 en argent, 9 en bronze) au lendemain d'une première journée sans aucun podium. Et combien à la fin de ces Jeux Olympiques ? Samedi 7 août, il est sûr et certain que le total sera au moins de 30 avec la présence finale des basketteurs, des handballeurs et des volleyeurs. Mais quel métal vont-ils empocher : l'or ou l'argent ?

L'équipe de France masculine de basket ouvre le bal des sports collectifs dès 4h30 heure française. Le défi est de taille, même si les Bleus l'ont réussi lors de leur premier match de poule (83-76) : battre les États-Unis, triple champions olympiques en titre, 15 fois sacrés en 18 éditions. Au bout de l'exploit, le premier titre du basket français aux JO. Ce n'est pas tout côté basket : les filles disputent leur match pour la médaille de bronze face à la Serbie à 9h.

Les handballeurs et les volleyeurs, eux, vont jouer leur finale quasiment en même temps, en début d'après-midi. Nikola Karabatic & co. peuvent prendre leur revanche sur le Danemark (14h), qui avait privé les Bleus de l'or à Rio (28-26). Au volley, la bande de Earvin Ngapeth défie la Russie sous pavillon neutre à partir de 14h15.

Marathon, canoë, cyclisme sur piste, équitation

En dehors des sports collectifs, d'autres médailles peuvent tomber avec encore de nombreux athlètes présents en finale ou en demi-finale de leurs tournois respectifs. Dès 23h heure française débute le marathon dames en athlétisme avec la Française Susan Jeptoo. Arrivée prévue vers 1h25.

En canoë-kayak en ligne, Adrien Bar est aligné en demi-finales du C1 1.000 m messieurs à 2h44 (éventuelle finale à 4h53). Même configuration chez les dames pour Manon Hostens, Sarah Guyot, Léa Jamelot et Vanina Paoletti, en demies du K4 500 m à 3h07 (éventuelle finale à 5h37).

En cyclisme sur piste, le tandem Donavan Grondin-Benjamin Thomas dispute le Madison messieurs à partir de 9h55. En équitation, place à la finale du saut d'obstacles par équipes (12h) avec Mathieu Billot (sur Quel Filou 13), Simon Delestre (Berlux Z) Pénélope Leprevost (Vancouver de Lanlore).

Podium en pentathlon chez les messieurs

Reste la suite et la fin du pentathlon modern messieurs. Valentin Belaud et Valentin Prades espèrent faire mieux que Élodie Clouvel (6e) et Marie Oteiza (10e). L'épreuve de Natation débute à 7h42, le bonus en escrime à 8h45, l'équitation à 10h15 et la course finale de laser-run à 12h30. Prades occupe la 11e place au général, et Belaud la 19e. En golf, Céline Boutier et Perrine Delacour sont en lice au 4e et dernier tour à 0h30 et 0h42.