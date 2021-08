24 heures du Mans : la grande semaine va débuter

Ce samedi 14 août marquera le début de la grande semaine des 24 heures du Mans qui s’ouvre par les vérifications techniques. En raison des conditions sanitaires actuelles, celle-ci ne se dérouleront pas en centre ville mais dans l'enceinte du circuit où depuis quelques jours les 62 voitures ont déjà pris place dans les stands.

Une fois ce "Pesage" effectué, la journée test prévue le lendemain pourra se dérouler, toujours à huis-clos, une journée qui permettra aux équipages de roder leur voiture et aux "rookies" d’effectuer le nombre de tours nécessaires pour leur obtenir le droit de participer à l’épreuve.

Les premiers essais libres sur le Circuit de la Sarthe débuteront le mercredi 18 août à 14 heures, se poursuivront le lendemain. Le grand départ des 24 Heures du Mans 2021 sera donné le samedi 21 août à 16 heures.

50.000 spectateurs contre 250.000 habituellement

Initialement prévues les 12 et 13 juin, c’est en mars dernier que l'Automobile Club de l'Ouest a décidé de reporter les 24 Heures du Mans aux 21 et 22 août pour pouvoir accueillir du public. L’an passé, la 88ème édition s’était tenue les 19 et 20 septembre à huis-clos.

Contrairement aux autres éditions où plus de 250.000 spectateurs venus du monde entier venaient sur le circuit, la jauge a été réduite cette année à 50.000 spectateurs, dont 2.000 invités, des personnels de l'hôpital du Mans et des Pompiers, particulièrement impactés par la crise sanitaire. Le public qui devra présenter un pass sanitaire complet pour entrer sur le circuit sera accueilli à partir de mercredi 18 août pour les premières séances d’essais.

62 voitures dont 5 Hypercars seront au départ de cette 89è édition qui se disputera sur les 13,626 km du circuit de la Sarthe. Toyota sera comme lors des trois précédentes éditions grand favori de cette épreuve où pour la première fois dans l’histoire de la course, un équipage de pilotes handicapés sera au départ.