Jeux Paralympiques 2021 : comment suivre la compétition ?

Les Jeux Paralympiques arrivent dans la continuité des JO de Tokyo. Alors que le doute demeure sur la présence du public ou non et que la cérémonie d'ouverture devrait être discrète, les Jeux Paralympiques sont synonymes de belles histoires et de sports méconnus, pourtant impressionnants et intéressants à regarder.

Du mardi 24 août au 5 septembre 2021, France Télévisions et la chaîne L'Équipe assureront la diffusion quotidienne de l'événement. France 3 et France 4 proposeront une retransmission de 7h à 15h, qui inclut les cérémonies d'ouverture et de clôture pour la 3. Ce sont, en tout, plus d'une centaine d'heures de direct qui seront diffusées par les chaînes du service public.

La chaîne L'Équipe proposera à partir du 25 août un complément de 2h en prime-time sur les meilleurs moments de la journée et des Français en lice. De quoi mettre en lumière les plus belles images de ces Jeux de Tokyo.