Jeux Paralympiques 2021 : les deux athlètes afghans vont-ils pouvoir participer ?

Le coup d'envoi des Jeux Paralympiques 2021 a été donné ce mardi 24 août à Tokyo. Lors de la cérémonie d'ouverture, une nation a forcément été scrutée de près : l'Afghanistan. Ce mardi, pas d'athlètes derrière le drapeau afghan. Pour cause, le 16 août dernier, le Comité international paralympique (CIP) avait annoncé que l'équipe d'Afghanistan ne pouvait pas participer aux Jeux Paralympiques de Tokyo, en raison de la situation dans le pays.



Deux sportifs seulement font partie de cette délégation afghane : Zakia Khudadadi et Hossain Rasouli, engagés en taekwondo. Selon un porte-parole du CIP, Craig Spence, qui s'exprimait il y a 10 jours, "à cause de la situation très grave dans laquelle se trouve le pays, tous les aéroports sont fermés et il leur sera impossible de partir pour Tokyo".

Cependant, selon les informations du média australien ABC, confirmées par le Parisien, Zakia Khudadadi et Hossain Rasouli auraient réussi à fuir Kaboul et pourraient toujours participer aux Jeux Paralympiques.

Exfiltrés en Australie

Le Parisien précise que l'exfiltration aurait été réalisée dans la nuit du dimanche 22 au lundi 23 août grâce notamment à trois personnes : Nikki Dryden, ancienne nageuse canadienne désormais avocate spécialisée dans les droits de l’Homme, Alison Battisson, directrice de l’ONG Human Rights for All et Craig Foster, ancien footballeur australien.

Les deux athlètes de la délégation afghane sont donc arrivés en Australie et ils seraient en mesure de se rendre à Tokyo pour participer aux Jeux. Zakia Khudadadi, 23 ans, serait ainsi la première femme à représenter l'Afghanistan à des Jeux Paralympiques. Alors que les talibans sont opposés par principe à ce que les femmes aillent à l'école, travaillent ou fassent du sport, l'athlète avait lancé un appel au secours via l’agence Reuters.