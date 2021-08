Jeux Paralympiques 2021 : la compétition est-elle menacée ?

Les autorités japonaises ne sont toujours pas certaines de la bonne tenue des Jeux Paralympiques de Tokyo 2021 alors que la pandémie de Covid-19 atteint des records au Pays du Soleil levant. Alors que la flamme olympique arrive dans les rues de la capitale, la compétition qui se tient du 24 août au 5 septembre 2021 soulève encore beaucoup d'interrogations.

Lors des Jeux Olympiques, les cas de coronavirus dans la capitale nippone ont monté petit à petit jusqu'à atteindre un record dans le pays, avec plus de 25.000 cas ce vendredi 20 août avec une tension toujours plus forte dans les hôpitaux et une hausse des cas graves depuis le retour en force de cette 5e vague. Pourtant, les organisateurs sont formels, les Jeux n'ont pas aggravé la situation.

Alors que 4.400 sportifs doivent participer aux Jeux dans les 22 sports différents, les athlètes handisports sont plus à risque dans le cas d'une contamination à la Covid 19. Selon les autorités, plus de 80 personnes parmi les participants et le personnel ont été testés positifs.