JO 2021 : Aït Saïd, Laroque, Quiquampoix... Tous les Français en lice lundi 2 août

Forte de 21 médailles (5 en or, 10 en argent, 6 en bronze), la collection de médailles françaises à Tokyo va-t-elle encore grandir, lundi 2 août ? La première opportunité viendra du tir avec le pistolet à 25 m tir rapide messieurs. Clément Bessaguet et Jean Quiquampoix, vice-champion olympique à Rio en 2016, disputent le tour préliminaire à 1h30 ; la finale est programmée à 7h30

Dans la foulée débuteront les finales, en voile, du 49er FX dames avec Lili Sebesi et Albane Dubois (7h33), et du 49er messieurs avec Lucas Rual et Émile Amoros (8h33). Gaëlle Nayo Ketchank est, elle, engagée en finale des -87 kg dames en haltérophilie (8h50). L'un des grands temps forts du jour est attendu à partir de 10h avec le porte-drapeau Samir Aït Saïd en finale des anneaux en gymnastique artistique.

En équitation, Karim Laghouag (avec Triton Fontaine), Christopher Six (Totem de Brecey) et Nicolas Touzaint (Absolut Gold*HDC) disputent les qualifications du saut d'obstacles à 10h, avec vue sur la finale de 13h45. Enfin à 14h15 doit avoir lieu le 3.000 m steeple messieurs en athlétisme avec Alexis Phelut.

Kouma Laroque visent les demies, dans un 1er temps

Eux ne visent pas encore de médaille mais peuvent s'en rapprocher. La lutteuse Koumba Larroque entre en scène chez les -68kg à partir de 4h30 en 8es de finale. Quart dans la foulée, demie vers 11h, mais matches pour les médailles le lendemain. En canoë-kayak en ligne, Léa Jamelot et Vanina Paoletti disputent les séries du K1 200 m dames à 2h37 et 2h44, Etienne Hubert et Quentin Burger celles du K1 1000 m messieurs à 3h29 et 3h37, Manon Hostens et Sarah Guyot celles du K2 500 m dames à 4h15.

En athlétisme, les qualifications du marteau messieurs débutent à 2h pour Quentin Bigot. Il y aura une représentante française en séries du 200 m à 3h30, Gemima Joseph. Ludwy Vaillant et Wilfried Happio arriveront en début d'après-midi heure française en demies du 400 m, respectivement à 14h05 et 14h25. Cette dixième journée de compétition marque aussi l'entrée au programme du cyclisme sur piste avec les qualifications de la poursuite par équipe dames et Marie le Net, Victoire Berteau, Marion Borras, Valentine Fortin en lice à 8h54.

En tennis de table, deux rencontres sont à suivre le 8e de finale France - Singapour par équipes dames à 3h, le quart de finale Chine - France par équipes hommes à 12h30. En plongeon Alexis Jandard grimpe sur le tremplin de 3 m à 8h pour le tour préliminaire. En natation synchronisée, le duo Charlotte Tremble-Laura Tremble visera la finale à partir de 12h30.

France-USA et France-Brésil décisifs en basket et hand

Du côté des sports collectifs, les basketteuses se voient proposer une mission impossible : battre les Américaines lors de leur dernier match de poule (6h40) pour arracher une place en quarts de finale. La tache ne s'annonce pas beaucoup plus simple dans une configuration similaire pour les handballeuses face au Brésil (4h).