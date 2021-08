JO 2021 : "J'aimerai bien vivre une dernière olympiade à Paris", lance Florent Manaudou sur RTL

Jeux Olympiques 2021 : "On est des gosses", s'amuse Axel Clerget sur RTL

Durant toute la durée des Jeux Olympiques de Tokyo (vendredi 23 juillet-dimanche 8 août), retrouvez chaque soir de 18h30 à 19h "On refait les Jeux" avec Marie Portolano et Jean-Michel Rascol pour revenir sur tous les résultats et les grands temps forts du jour en compagnie des principaux acteurs, avant de se projeter sur les épreuves du lendemain.

Invités de l'émission du dimanche 1er août, Florent Manaudou, Romain Cannone et Christophe Lemaitre. Le premier a réussi son pari en décrochant la médaille d'argent sur 50 m nage libre deux ans après son retour dans les bassins. Le second a été le premier champion olympique français de ces JO, dimanche 25 juillet, en épée. Il est de retour en France avec sa médaille. Enfin, le troisième revient sur le sacre totalement inattendu de l'Italien Lamont Marcell Jacobs sur l'épreuve reine, le 100 m en athlétisme.