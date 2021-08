Jeux Olympiques : Marc-Antoine Olivier, le nageur qui avait peur de l'eau enfant

Candidat à une médaille en eau libre aux Jeux Olympiques de Tokyo, Marc-Antoine Olivier est né le 18 juin 1996 (25 ans) à Denain (Nord). "C'était notre deuxième garçon, il faisait un peu plus de 3 kg", se souvient son père Philippe dans La Table à Langé. Pourquoi avoir choisi de l'appeler Marc-Antoine ? "Ça vient de moi parce que j'adore les prénoms composés", répond le père du tac-au-tac.

"Bébé, il était gentil et sage, poursuit le papa. Dès l'âge de deux ans, dès qu'il a su marcher, il m'a accompagné à la piscine pratiquement tous les jours pour voir son frère s'entraîner". Et pourtant, "il n'a pas nagé très tôt parce qu'il avait peur de l'eau. Quand il se douchait, il se mettait sur le côté du mur pour ne pas avoir de l'eau sur ses cheveux et son visage".

L'école, "ce n'est pas quelque chose qui le passionnait énormément, bien qu'il ait eu le Bac S quand même, souligne Philippe Olivier. Il a toujours été moyen dans toutes les classes. Et puis arrivé en 3e au collège, son but c'était de partir en pole natation". Globalement, "dans chaque sport qu'il a fait, il a toujours eu un très très bon niveau".

Quelle est la plus grande qualité de Marc-Antoine ? Son plus gros défaut ? Son surnom ? Son plat préféré lorsqu'il revient ses parents ? Le métier qu'il voulait faire petit ? Avait-il un rêve ? Son père lève le voile sur le nageur en eau livre, avant de lui adresser un message en vue des JO de Tokyo.

À l'âge d'un an avec sa maman Crédit : Famille Olivier pour RTL

À l'âge d'un an avec sa maman Crédits : Famille Olivier pour RTL Sa première licence dans un club de natation Crédits : Famille Olivier pour RTL Marc-Antoine Olivier fête ses 6 ans au CP Crédits : Famille Olivier pour RTL Marc-Antoine Olivier 1er d'un cross à l'école Crédits : Famille Olivier pour RTL Son premier podium en natation Crédits : Famille Olivier pour RTL Il s'essaie au ski nautique avec Philippe-Alexandre Crédits : Famille Olivier pour RTL Avec ses parents et son frère aîné Philippe-Alexandre aux sports d'hiver Crédits : Famille Olivier pour RTL Avec son frère aîné sur des skis alpins Crédits : Famille Olivier pour RTL Victoire en coupe du monde à Abu Dhabi le 27 février 2016 Crédits : Famille Olivier pour RTL Marc-Antoine Olivier avec sa médaille de bronze des JO de Rio (10 km en eau libre) Crédits : Famille Olivier pour RTL Marc-Antoine champion du monde du 5 km en eau libre en juillet 2017 à Budapest Crédits : Famille Olivier pour RTL Marc-Antoine Olivier, Logan Fontaine, Aurélie Muller et Océane Cassignol sacrés sur le relais 5 km mixte aux Mondiaux de Budapest 2017 Crédits : Famille Olivier pour RTL 1 / 1