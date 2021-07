Le deux de couple est une valeur sûre dans l'aviron français. A Rio en 2016, Jérémie Azou et Pierre Houin avait déjà fait retentir la Marseillaise en deux de couple poids légers. Cette fois, ce sont Hugo Bucheron et Matthieu Androdias, un équipage qui rame ensemble depuis longtemps, qui ont offert la 8e médaille française, et la 3e en or.

Dans des séries dominées de la tête et des épaules, ils se sont imposés à chaque course, et, même s'ils ne sont pas satisfaits de celle qu'ils ont livrée en finale, ont réussi à devancer les Pays-Bas, et surtout les champions du monde Chinois.

Le judo ne récoltera en revanche pas de médaille ce 28 juillet, pour la première fois en cinq jours. Pourtant favorite et double championne d'Europe 2019 et 2020, Margot Pinot a perdu dès le premier combat en -70 kg après 3 pénalités en 2 minutes 30. En -90 kg, Alex Clerget s'est incliné au deuxième tour contre un Néerlandais n°2 mondial, Noel Van't End, en golden score.

Pas de miracle en cyclisme, natation et tir à l'arc

Le contre-la-montre féminin s'est achevé sur la victoire néerlandaise d'Annemiek Van Vleuten devant la Suissesse Marlen Reusser. Une autre néerlandaise, Anna Van Der Breggen, a trusté la médaille de bronze. Juliette Labous termine à la 9e place.

En natation, le jeune Maxime Grousset connaitra sa première finale olympique en 100m nage libre, en prenant le 8e et dernier temps qualificatif des demies. Ce n'est pas le cas d'Antoine Vicquerat, lui aussi pour ses premiers Jeux, qui s'arrête en demi-finale du 200m brasse.

Décevante depuis le début des Jeux, l'équipe de France de tir à l'arc ne connaîtra sans doute pas de médaille. Jean-Charles Valladon, médaillé d'argent à Rio, et Thomas Chirault, ont tous les deux été éliminés à leur entrée en lice en 32e de finale.

Simone Biles forfait pour le concours général

Alors que le doute planait sur la participation de Simone Biles qui avait dû se retirer du concours général par équipes en gymnastique, l'Américaine a finalement pris la décision de se retirer du concours général individuel.

Toujours inquiète vis-à-vis de ses problèmes psychologiques, la délégation américaine et la gymnaste devraient aviser au cas par cas concernant les 4 autres finales sur lesquelles la jeune femme de 24 ans est encore engagée.