Jeux Olympiques : "C'est le Graal", confient Androdias et Boucheron, médaillés d'or en aviron

Ils viennent d'être sacrés champions olympiques en décrochant la troisième médaille d'or pour la France, la huitième au total. Matthieu Androdias et Hugo Boucheron, champions d'aviron dans la catégorie deux de couple se sont confiés au micro de RTL, en direct de Tokyo.

Les deux français ont du mal à réaliser. Pourtant, cette médaille d'or est bel et bien réelle. Une fois la ligne d'arrivée franchie, Hugo Boucheron ne savait pas s'ils avaient gagné : "Quand Matthieu me dit 'On a gagné', je fais 'Ok ça marche'. Mais on ne se rend pas trop compte".

Mais une fois la médaille autour du cou, tout commence à devenir réel : "C'est du concret. Elle est lourde. Et dans tous les sens du terme. Elle est lourde parce que c'est une médaille qu'on a été chercher entre potes. Elle est lourde parce qu'il y avait du monde avec nous dans le bateau aujourd'hui, même si on était que deux à tenir les rames. Tout le clan était là, tous ceux qui nous ont aidés, nos partenaires, tout le monde... Et elle fait réaliser quand même. J'ai hâte de la ramener", confie Matthieu Androdias, un des membres du duo.

C'est un rêve qui se réalise Hugo Boucheron

Déjà champions du monde et champions d'Europe, il manquait au duo Androdias et Boucheron une médaille, la plus prestigieuse pour un sportif, l'or olympique. C'est désormais chose faite. "C'est la plus belle récompense en tant que sportif. C'est le plus gros événement du monde. Ce sont toutes ces choses. C'est un titre, c'est un rêve qui se réalise. C'est quelque chose qui est un peu au sommet de notre montagne", explique Hugo Boucheron.

"Champion d'Europe, on se dit c'est pas si loin. Champion du monde, on y est. On peut faire partie de ces athlètes-là. Pour nous aujourd'hui, c'est le Graal. En aviron, c'est au-dessus de tout", affirme Matthieu Androdias.

Une course loin d'être parfaite

Les deux rameurs ont reconnu ne pas avoir fait une course parfaite. Mais au final, le résultat est là. "Il fallait prendre des risques aujourd'hui. Il fallait être agressif, il fallait être engagés et puis je pense que si on avait ramé joli, si on avait fait les choses belles, on ne serait peut-être pas champion olympique", estime Matthieu Androdias, qui avec son duo Hugo Boucheron a construit "une histoire magnifique qui est gravée pour toujours. On a vécu ces années-là, un condensé de vie avec énormément d'émotions".