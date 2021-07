Jeux Olympiques 2021 : un judoka algérien préfère renoncer qu'affronter un Israélien

Le judoka algérien Fetih Nourine a décidé de déclarer forfait avant son match du premier tour du tournoi olympique des moins de 73kg. La raison : le risque de combattre l'Israélien Tohar Butbul au deuxième tour en cas de victoire.

L'algérien de 30 ans n'en est pas à son premier forfait pour cette raison. Lors des Mondiaux en 2019, il s'était retiré afin de ne pas affronter ce même athlète israélien, et plusieurs judokas iraniens avaient fait de même. A ce sujet Nourine a déclaré à la télévision algérienne qu'ils avaient travaillés dur pour se qualifier aux JO, mais que la cause palestinienne était plus importante.

L'Algérie refuse toute reconnaissance de l'état hébreu. L'entraîneur national de l'équipe Algérienne Amar Ben Yekhlef a déclaré au média TSA, que c'était la bonne décision et qu'il refusait la normalisation des relations avec Israël.