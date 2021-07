ss

Les Jeux Olympiques de Tokyo seront officiellement lancés avec la cérémonie d'ouverture qui a lieu ce vendredi 23 juillet. Mais, cette quinzaine olympique ne ressemblera en aucun cas aux éditions précédentes. Et pour cause, la Covid-19 a rabattu les cartes. Le quotidien des délégations sportives est ponctué de dépistages et du respect des gestes barrières. Dans le même temps, l'ensemble de la compétition se déroulera à huis-clos.

Invité de RTL, ce jeudi 22 juillet, Alain Bernard est revenu sur l'atmosphère particulière dans laquelle se dérouleront les Jeux Olympiques de Tokyo. "Le contexte sanitaire fera en sorte que ce sera des Jeux très particuliers", a noté le champion olympique sur 100m nage libre aux JO de Pékin en 2008. "Mais, le plus important est qu'il faut que ça reste une fête, une capacité de s'exprimer aux yeux du monde entier", a-t-il ajouté.