Jeux Olympiques : pourquoi Teddy Riner a opté pour le judo plutôt que pour le foot

Du 24 juillet au dimanche 8 août, la Table à Langé vous propose de plonger dans l'enfance d'un des membres de l'équipe de France olympique à travers le regard de l'un de ses parents, images à l'appui. Jeudi 29 juillet, à la veille du tournoi de son champion de fils Teddy (32 ans), Moïse Riner revient en détails sur son enfance et livre une confidence sur sa venue au judo.

Petit, celui pesait 3,9 kg à sa naissance aux Abymes en Guadeloupe "se cachait en dessous du lit, dans les armoires", raconte son papa. Il avait aussi "les batailles de polochon", "vouloir monter aux arbres, plonger là où il ne faut pas... Il faut en passer par là je crois, c'est de l'apprentissage". L'école, il n'aimait "pas plus qu'un autre", mais "moi j'étais assidu à ça, les leçons étaient apprises. Et puis Teddy il était un petit peu matheux, il aimait compter, déchiffrer, comprendre les formules, il apprenait ça bien".

Côté sport, "il a tout essayé", même de la danse. "Ah oui, modern jazz, classique". Il y avait aussi à l'époque "son judo, son tennis, natation, grimper". Et puis le judo, exclusivement. "Il était dans un club, encadré, et il commençait à avoir quelques médailles. Mais en même temps, il y avait le foot, il aimait ça, il jouait très bien. Mais les notes ne suivaient pas à ce moment, donc j'ai demandé à ce qu'on choisisse entre judo et foot". Quoi qu'il arrive à Tokyo, ce choix n'a pas été mauvais.