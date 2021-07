JO 2021 : 88% des Français pensent que Teddy Riner va remporter un 3e sacre olympique

C’est un plébiscite : 92% des Français ont une bonne image de Teddy Riner. Dans le détail, 9 Français sur 10 pensent que cet homme "proche des gens" et "sympathique" est

"le meilleur judoka français de l’histoire".

88% des Français pronostiquent un nouvel exploit de Teddy Riner : selon eux, le judoka de 32 ans rapportera vendredi 30 juillet une nouvelle médaille d’or à Tokyo après celles de Londres en 2012 et de Rio en 2016. Enfin, 9 Français sur 10 souhaitent que le colosse de 2,04 m et 139 kg joue encore un rôle important dans le sport français une fois sa carrière terminée.

Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour Keneo et RTL. L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les mardi 27 et mercredi 28 juillet 2021 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 679 amateurs de sport. Découvrez le détail de cette étude en quatre points majeurs.

1. 92% des Français ont une bonne image de Teddy Riner

Voilà près d’une décennie que cela dure. Le champion de judo est adoré, non seulement par les amateurs de sport - qui saluent ses performances exceptionnelles - mais au-delà, par l’ensemble des Français qui estiment sa personnalité.

Il y a cinq ans déjà, en mai 2016 lorsque nous testions son image sur notre baromètre sport hebdomadaire, Teddy Riner atteignait des niveaux vertigineux et même indépassables : 92% des Français disaient avoir une bonne opinion de lui dont 31% qui en avaient même une très bonne opinion.

Cinq ans plus tard, Riner est toujours sur l’Olympe : toujours crédité de 92% de bonnes opinions globales auprès des Français, il progresse même de 8 points sur les très bonnes opinions pour atteindre désormais 39% de fans. Auprès des Français se disant amateurs de sport, il atteint même 95% de bonnes opinions dont 48% de très bonnes.

92% des Français ont une bonne image de Teddy Riner Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL

2. "Proche des gens", "sympathique", "meilleur judoka"

On comprend mieux les ressorts de cette exceptionnelle popularité en passant le champion au crible de l’opinion et en détaillant point par point les qualités qui lui sont prêtées par les Français. Sportivement, l’homme est une légende : dans le détail, 9 Français sur 10 estiment qu’il est "talentueux" (93%) et même plus encore, qu’il est le "meilleur judoka français de l’histoire" (90%).

Plus généralement, pour les Français, Riner "incarne bien les valeurs du sport" (92%) et c’est un "sportif dont la France peut être fière" (93%). Mais la cote exceptionnelle de Teddy Riner va au-delà du sportif qu’il est ; sa personnalité est tout aussi appréciée que ne le sont ses performances. 9 Français sur 10 estiment en effet que l’homme est "sympathique" (91%) et qu’il est "proche des gens" (89%).

Sur toutes ces dimensions déjà testées en 2016, Riner, qui était déjà au sommet dans l’opinion trouve le moyen de progresser encore, gagnant jusqu’à 5 points sur sa proximité perçue avec les gens comme sur son statut de "meilleur judoka français de l’histoire". Les amateurs de sport, qui suivent davantage le sportif comme l’homme, sont encore plus nombreux (2 points en moyenne sur les 6 dimensions testées) à louer ses qualités sportives et humaines.

"Proche des gens", "sympathique", "meilleur judoka" Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL

3. 88% des Français pronostiquent un nouveau sacre

Le pronostic rejoint souvent le souhait... Les Français sont persuadés que leur champion va leur ramener une nouvelle médaille d’or olympique. Après Londres 2012, puis Rio 2016, pour 88% des Français, Teddy Riner remportera à Tokyo sa 3e médaille d’or olympique. 27% de nos concitoyens en sont même certains.



Les amateurs de sport, plus avertis, ne leur donnent pas tort, bien au contraire : 91% pronostiquent sa victoire dont 31% avec certitude. Alors qu’il s’apprête à affronter ce vendredi 30 juillet une nouvelle compétition olympique de judo, espérons que cette

formidable cote d’amour et cette confiance totale des concitoyens aideront le champion à réaliser cet exploit.

88% des Français pronostiquent un nouveau sacre Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL

4. Jouer encore un rôle important après sa carrière

Il n’y a pas que pour le futur immédiat et purement sportif que les Français souhaitent le meilleur à Teddy Riner : lorsque sa carrière de judoka sera terminée, 89% des Français souhaitent que Teddy Riner continue à occuper une place importante dans le sport français.

Jouer encore un rôle important après sa carrière Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL