Jeux Olympiques 2021 : le programme complet de samedi 24 juillet en heures françaises

Au lendemain de la cérémonie d'ouverture et trois jours après les coups d'envoi des premières disciplines (softball et tournoi féminin de football), les Jeux Olympiques de Tokyo entrent dans le vif du sujet, samedi 24 juillet. 22 sports sont à l'affiche et les 11 premières médailles d'or vont être distribuées.

Côté français, la première chance interviendra à 3h45 avec Océanne Muller en lice au tir avec sa carabine pour le 10 m. À 4h00 débutera la course en ligne messieurs de cyclisme, sur un terrain accidenté. Rémi Cavagna, Benoît Cosnefroy, Kenny Elissonde, David Gaudu, Guillaume Martin porteront le maillot bleu-blanc-rouge pour une arrivée espérée vers 9h30.



À 6h50, l'haltérophile Anaïs Michel tentera de soulever des montagnes dans la catégorie des moins de 49 kg. À 9h45, Lisa Barbelin et Jean-Charles Valladont, engagés en double mixte en tir à l'arc, possèdent peut-être les meilleures chances d'être les premiers médaillés français des Jeux.

Deux chances en judo et en escrime

11h25 : le judo, bien sûr, a une longue tradition de médailles rapportées à la France. Chez les -48 kg, Shirine Boukli tentera de lancer le mouvement, elle qui a déboulé l'année dernière au plus haut niveau. Elle fait partie de ces sportifs qui n'auraient pas été à Tokyo l'an dernier, et qui ont bénéficié du report d'un an pour prendre la place. Toujours en judo, chez les messieurs, Luka Mkheidze sera le représentant français chez les -60 kg. La finale est programmée à 11h50.

Coraline Vitalis, championne d'Europe 2019, qui dispute ses premiers Jeux, sera-t-elle présente dans celle de l'épée individuelle à 13h45, elle qui est la seule Française en lice dans cette arme ? Au sabre individuel, Boladé Apithy espère lui aussi être de la partie pour la finale (14h15).

C'est parti pour les Bleus du hand et du volley

Notez aussi les entrées en lice au cours de cette journée des basketteuses françaises en 3 contre 3 (10h55 contre les États-Unis et 14h25 face à l'Italie), des équipes de France masculines de handball face à l'Argentine (4h) et de volley face aux USA (14h45) ou encore des gymnastes Samir Aït Saïd (anneaux), Cyril Tommasone (arçons) et Loris Frasca (saut et concours général).

JO Tokyo 2021 : le programme de samedi 24 juillet

Aviron :

01h30 : Skiff dames, repêchages

02h00 : Skiff messieurs, repêchages

02h30 : Deux de couple dames, repêchages

02h40 : Deux de couple messieurs, repêchages

02h50 : Deux sans barreur dames, séries

03h20 : Deux sans barreur messieurs, séries

03h50 : Deux de couple poids légers dames, séries

04h20 : Deux de couple poids légers messieurs, séries

04h50 : Quatre sans barreur dames, séries

05h10 : Quatre sans barreur messieurs, séries

Badminton :

02h00 : Double dames poule A

02h00 : Simple dames poule P

02h00 : Double mixte poule C

03h20 : Simple messieurs poule C

04h00 : Double messieurs poule C

Basket-ball 3x3 dames (1er tour) :

03h15 : Russie - Japon

03h40 : Chine - Roumanie

04h35 : Pologne - Lettonie

05h00 : Chine - Serbie

07h00 : Russie - Chine

07h25 : Roumanie - Japon

08h00 : Russie - Chine

08h25 : Serbie - Pays-Bas

10h30 : Italie - Mongolie

10h55 : États-Unis - France

11h40 : Lettonie - Belgique

12h05 : Japon - Pologne

14h00 : Mongolie - États-Unis

14h25 : France - Italie

15h00 : Pays-Bas - Russie

15h25 : Belgique - Japon

Beach-volley (1er tour) :

02h00 : Japon - République tchèque dames (groupe F)

03h00 : Brésil - Argentine messieurs (groupe D)

04h00 : Brésil - Argentine dames (groupe C)

05h00 : Canada - Pays-Bas dames (groupe A)

08h00 : Suisse - Allemagne dames (groupe F)

09h00 : Russie - Espagne messieurs (groupe A)

10h00 : Suisse - Allemagne dames (groupe A)

13h00 : Canada - Chine dames (groupe C)

14h00 : Pays-Bas - États-Unis messieurs (groupe D)

15h00 : Norvège - Australie messieurs (groupe A)

Boxe :

04h00 : Coqs (57 kg) dames, 16es de finale

04h30 : Mi-moyens (69 kg) dames, 16es de finale

05h03 : Coqs (57 kg) messieurs, 16es de finale

06h24 : Mi-moyens (69kg) messieurs, 16es de finale

07h12 : Lourds (91 kg) messieurs, 16es de finale

13h27 : Super-lourds (+91 kg) messieurs, 16es de finale

Cyclisme sur route :

04h00 : Course en ligne messieurs

Équitation :

10h00 : Dressage individuel mixte Grand prix

Escrime :

02h00 : Épée individuelle dames, 32es de finale ; finale à 13h45

02h30 : Sabre individuel messieurs, 32es de finale ; finale à 14h15

Football (1er tour dames) :

09h30 : Chili - Canada dames (groupe E)

10h00 : Chine - Zambie dames (groupe F)

10h30 : Suède - Australie dames (groupe G)

12h30 : Japon - Grande-Bretagne dames (groupe E)

13h00 : Pays-Bas - Brésil dames (groupe F)

13h30 : Nouvelle-Zélande - États-Unis dames (groupe G)

Gymnastique artistique :

03h00 : Compétition de qualification messieurs Tour préliminaire

Haltérophilie :

06h50 : -49 kg dames, finale

Handball (1er tour messieurs) :

02h00 : Norvège - Brésil messieurs (groupe A)

04h00 : France - Argentine messieurs (groupe A)

07h15 : Suède - Bahreïn messieurs (groupe B)

09h15 : Allemagne - Espagne messieurs (groupe A)

12h30 : Portugal - Égypte messieurs (groupe B)

14h30 : Danemark - Japon messieurs (groupe B)

Hockey sur gazon (1er tour) :

02h30 : Japon - Australie messieurs (groupe A)

03h00 : Nouvelle-Zélande - Inde messieurs (groupe A)

04h45 : Pays-Bas - Belgique messieurs

05h15 : Argentine - Espagne messieurs (groupe A)

11h30 : Grande-Bretagne - Afrique du Sud messieurs

12h00 : Canada - Allemagne messieurs

13h45 : Pays-Bas - Inde dames (groupe A)

14h15 : Irlande - Afrique du Sud dames (groupe A)

Judo :

04h00 : -60 kg messieurs, 16es de finale ; finale à 11h50

04h00: -48 kg dames, 16es de finale ; finale à 11h25

Natation :

12h02 : 400 m 4 nages messieurs, séries

12h28 : 100 m papillon dames, séries

12h48 : 400 m nage libre messieurs, séries

13h30 : 400 m 4 nages dames, séries

13h55 : 100 m brasse messieurs, séries

14h15 : Relais 4x100 m nage libre dames, séries

Softball (1er tour) :

03h00 : Australie - Canada

07h30 : États-Unis - Mexique

13h00 : Japon - Italie

Taekwondo :

03h00 : - 49 kg dames, 16es de finale ; finale à 14h30

03h28 : - 58 kg messieurs, 8es de finale ; finale à 14h45

Tennis de table :

02h00 : Simple dames, tour préliminaire

03h30 : Simple messieurs, tour préliminaire

04h15 : Double mixte, 8es de finale

Tir :

01h30 : Carabine à 10 m dames, tour préliminaire ; finale à 03h45

06h00 : Pistolet à 10 m messieurs, tour préliminaire ; finale à 08h00

Tir à l'arc :

02h30 : Par équipes mixtes mixte, 8es de finale ; finale à 09h45

Volley-ball (1er tour messieurs) :

02h00 : Italie - Canada (groupe A)

04h05 : Brésil - Tunisie (groupe B)

07h20 : Russie - Argentine (groupe B)

09h25 : Japon - Venezuela (groupe A)

12h40 : Pologne - Iran (groupe A)

14h45 : États-Unis - France (groupe B)

Water-polo (1er tour) :

07h00 : Japon - États-Unis dames (groupe B)

08h30 : Canada - Australie dames (groupe A)

11h20 : Afrique du Sud - Espagne dames (groupe A)

12h50 : Chine - Russie dames (groupe B)