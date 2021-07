Coronavirus : la moitié des joueurs de Ligue 1 vaccinés, et soulagés

La moitié des joueurs de Ligue 1 vaccinés et soulagés de ne plus faire de tests PCR

La moitié des joueurs de Ligue 1 vaccinés et soulagés de ne plus faire de tests PCR

À deux semaines de la reprise de la Ligue 1, plus de la moitié des joueurs et des staffs du championnat ont reçu leurs deux doses. Les tests PCR du quotidien appartiennent désormais au passé. Marquinhos, capitaine du PSG, se confie au micro RTL : "Le plus dur était de faire ces tests tous les jours, ça fait mal au nez à la fin !" Il est donc soulagé, comme Brendan Chardonnet, le joueur de Brest : "C'est une bonne nouvelle car c'est relativement contraignant, moi-même, j'étais le premier à vouloir me faire vacciner dès que possible, j'embêtais le docteur du club à ce sujet."

À Saint-Étienne, une campagne de vaccination massive des joueurs a eu lieu où des caméras ont même été disposées. Des images relayées par le gouvernement pour montrer l'exemple, une réussite pour Philippe Lyonnet, le directeur de la communication de l'AS Saint-Étienne : "Les joueurs étant des citoyens, ce n'était pas un problème qu'ils aillent au vaccinnodrôme de la ville, c'était une manière pour eux d'encourager les supporters stéphanois et de rassurer ceux qui peuvent encore avoir des doutes."

Des doutes, il y en a encore, et aussi chez les joueurs. Dans une Ligue 1 au diapason, certain restent encore sceptiques. Le championnat de France de Ligue 1 débute le 6 août prochain, il est encore temps pour y aller avant la reprise.