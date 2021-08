Jeux Olympiques 2021 : Diniz, kayak, karaté... Le film de la nuit à Tokyo

C'était l'événement de la nuit pour l'athlétisme français, la dernière course de Yohann Diniz. À 43 ans, le Français, recordman du monde sur le 50km marche et ancien détenteur de ce record sur le 20km a abandonné lors de ses 4es et derniers JO. Ce qui devait être une fête a rapidement tourné au cauchemar. Aux avant-postes en début de course, il a dû s'arrêter de longues minutes et s'est retrouvé loin de la tête.

Lui qui n'a jamais eu de chance aux Jeux espérait enfin réaliser une bonne course. Il comble un retard d'environ 2 minutes après son premier arrêt pour figurer de nouveau dans les favoris à la mi-course. Mais après plus de 2h d'efforts, son corps dit stop, et l'ancien champion du monde français en 2017 abandonne sur le bord de la route de Sapporo. La victoire reviendra au Polonais Dawid Tomala devant l'Allemand Jonathan Hilbert et le Canadien Evan Dunfee.

Le canoë-kayak au rendez-vous

Il y avait deux équipages français en lice dans les séries du canoë-kayak en ligne cette nuit, avec le canoë C1 masculin sur 1.000M et le kayak K4 féminin sur 500m. Adrien Bart a facilement passé la première étape des séries en prenant la 2e place et se montre plutôt ambitieux sur la demie et la finale du samedi 7 août.

Pour ce qui est du kayak K4, les Françaises ont dû passer par la case repêchage, mais le contrat est tout de même rempli. Léa Jamelot, Manon Hostens, Vanina Paoletti et Sarah Guyot ont pris le 4e temps des repêchages, confortablement dans les 6 places qualificatives pour les demi-finales qui auront lieu à partir de 3h du matin le 7 août.

Pas de médaille en karaté -61kg

Leïla Heurtault ne pourra pas imiter Steven da Costa en devenant la première championne olympique de sa catégorie. Malheureusement lors des groupes, la Française s'incline à 3 reprises sur les 4 combats. Une défaite 8-0 contre la Vénézuélienne Garces, 6-3 contre la Japonaise Mayumi et 1-0 contre la Chinoise Yin Xiaoyan. Petit point positif, sa victoire lors de son dernier combat, contre la Turque Coban, 2-0.