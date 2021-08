Jeux Olympiques 2021 : handball, athlétisme, plongeon... Le résumé de la nuit à Tokyo

L'équipe de France de handball olympique est qualifiée pour les demi-finales du tournoi à Tokyo. Les hommes de Guillaume Gille n'ont pas tremblé face au Bahreïn et s'offrent une très large victoire 42-28. Ils défieront jeudi 5 août l'Allemagne ou l'Egypte pour essayer de reconquérir l'or qui leur a échappé à Rio après des titres à Pékin et Londres.

Malheureusement, la demi-finale, c'est là où Alexis Jandard s'arrête en plongeon à 3 mètres. Avec un moins bon score réalisé que dans les séries (357 en demi, 423 en séries), il se classe seulement 16e sur 18 avec 12 qualifiés pour la dernière étape, après une 4e et dernière tentative ratée.

Le kayak en ligne non plus n'a pas connu de meilleur sort. En kayak biplace, le duo de Françaises Sarah Guyot et Manon Hostens ont terminé à la 7e place de la finale. Même fin pour Etienne Hubert 7e, mais de la petite finale.

Le film de l'athlé

S'il n'y avait pas de Français en lice, ce 400m haies est rentré dans l'histoire. En 45,94 secondes, le Norvégien Karsten Warholm a pulvérisé l'ancien record du monde qu'il avait lui-même établi en 46,70 secondes. La médaille d'argent, l'Américain Rai Benjamin a terminé en 46,17 secondes, lui aussi bien en dessous de l'ancienne marque. Le Brésilien Dos Santos, en 46,72 secondes, est le 3e meilleur performeur de l'histoire de la discipline.

Côté français, le triple saut a vu Jean-Marc Pontvianne réaliser une triple bulle en qualification, et Benjamin Compaoré échouer au même stade. En revanche, Melvin Raffin, avec une marque à 16,83 mètres, passe en finale de la compétition.

Même bilan au 1.500m avec un français qualifié sur les trois engagés. Azeddine Habz s'est qualifié en prenant la 4e place de sa série. Baptiste Mischer, premier non-qualifié, et Alexis Miellet, ont pourtant couru un meilleur temps qu'Azeddine Habz, mais dans des séries plus relevées, et sont donc éliminés.