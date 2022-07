C'est presque fini. Ce dimanche, les coureuses du Tour de France vont s'élancer pour la huitième et dernière étape de ce tour féminin. Une étape de 123,3 kilomètres de long entre Lure et la Super Planche des Belles Filles en Haute-Saône.

Après avoir dominé la course depuis le début, la Néerlandaise Marianne Vos a perdu son maillot jaune ce samedi au profit de la grande favorite du Tour, Annemiek van Vleuten. "Elle a montré qu'elle avait bien préparer son affaire", dit, en rigolant, la directrice du Tour de France Femmes, Marion Rousse sur RTL.

33 ans après la dernière édition, ce retour du Tour de France était très attendu par les organisateurs, mais aussi les observateurs. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce retour est un succès avec des audiences records sur France Télévisions : "Le bilan est très positif (...) C'est un pari réussi", confirme Marion Rousse. "Au niveau sportif, on savait que ça allait être cohérent. (...) En revanche, on ne savait pas s'il y aurait beaucoup de monde au bord des routes et on a été plus que conquis par ce qu'on a vu au bord des routes. C'était un vrai Tour. Que ce soit les hommes ou les femmes, les gens n'ont pas fait de distinction", ajoute l'ancienne cycliste professionnelle.

Je pense que le cyclisme féminin avait besoin d'évoluer et de se construire un peu plus" Marion Rousse

Mais la présidente du Tour se veut prudente : "Il était plus que temps (que le Tour revienne), mais je pense que ça arrive au bon moment. Le cyclisme féminin avait besoin d'évoluer et de se construire un peu plus", déclare-t-elle sur RTL, prenant exemple sur son ancienne carrière professionnelle.

"Je n'avais de professionnelle que le mot. Il fallait que je bosse à côté pour avoir un salaire", assure Marion Rousse. "Il n'y avait que trois-quatre filles à l'époque qui étaient rémunérées, donc le niveau s'en faisait ressentir. Les courses étaient moins intéressantes à regarder à la télé, mais depuis trois-quatre ans, on voit vraiment que ça s'est structuré".

Plusieurs annonces pour la prochaine édition

Face au succès de ce Tour de France Femmes, Marion Rousse le confirme ce dimanche matin sur RTL : il y aura bien une nouvelle édition en 2023. "Évidemment qu'on reviendra l'année prochaine et pour de longues années", assure-t-elle.

Dans un soucis de progression, la présidente du Tour envisage de changer le lieu de départ et d'arrivée de l'épreuve. "On a envie, comme le Tour de France masculin, de partir un peu partout, de voyager dans la France entière, donc ça m'étonnerait qu'on arrive deux fois à la même place, tout comme, ça m'étonnerait qu'on parte de Paris l'année prochaine".

Seule certitude : le Tour de France féminin restera sur le même format que cette année, avec huit jours de courses.

