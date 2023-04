INVITÉE RTL - "J'ai besoin de ma fille" au bord des tatamis, explique Clarisse Agbégnénou

Double championne olympique, quintuple championne du monde, Clarisse Agbégnénou est désormais maman comblée. Sa fille Athéna est née le 15 juin 2022. La judokate de 30 ans publie "Maman est sportive", un livre, un guide aussi, aux éditions Marabout. Parce que maman et sportive, les deux ne sont pas incompatibles, même s'il y a encore des tabous à briser. Clarisse Agbégnénou a retrouvé la compétition en février et sa fille de 10 mois l'accompagne partout. "On a une très belle relation, explique-t-elle. J'ai l'impression qu'on s'est un peu choisies toutes les deux. Le papa est un peu triste, on a vraiment une vraie complicité. Mais on lui laisse sa place quand même".

Avec son enfant, la judoka a bousculé le monde du sport. Dès la grossesse, elle a affirmé qu'elle voudrait qu'elle soit un peu partout avec elle et notamment au bord des tatamis. Elle l'allaite entre les combats, et la Fédération internationale a dû bouger ses règles. "Ils ont été super avec le président Marius Vizeur, ils ont autorisé à ce qu'elle vienne dans la salle d'échauffement et c'est interdit. normalement. On leur a demandé gentiment parce que je l'allaitais encore très fréquemment et je ne peux que le remercier pour ça, de faire bouger les choses, de montrer que dans ce monde de sport et dans le monde du judo, il y a des mamans qui peuvent avoir leur place. Et en tout cas, ça a été génial et ça m'a mis dans de bonnes prédispositions".

"Moi, je sais que j'ai besoin d'elle, poursuit Clarisse Agbégnénou. Je ne sais pas si elle elle a besoin de moi, je pense aussi, mais c'est vrai que c'est mon petit réconfort, mon petit rayon de soleil. C'est à un moment où ça me donne aussi de la niaque, de l'énergie. Et quand je la regarde ou que je la sent près de moi, je me dis : 'Mais tu vois, elle est là pour toi aussi et il faut y aller. Il faut y retourner'. Et moi, j'ai juste envie de me dire 'regarde ma fille, j'ai ramené ça pour toi'".



Je remercie Hervé Renard

Clarisse Agbégnénou salue aussi la décision de Hervé Renard, le nouveau coach de l'équipe de France féminine de football, qui a permis à l'une de ses joueuses, Amel Majri, de venir avec son enfant lors du dernier rassemblement des Bleus il y a quelques jours. "C'est super, je le remercie encore. Avoir son enfant près d'elle, ça va changer les choses. Ça va lui changer ses entraînements. Elle va pouvoir avoir ces moments de réconfort. On sait et je pense que le coach aussi sait qu'il n'y a pas que des moments faciles. Mais ce sont des moments aussi de plaisir et ça donne une niaque en plus pour y arriver et pour faire un stage qui est assez conséquent".

La native de Rennes se confie aussi sur son cheminement vers la maternité, le rapport à son corps, ses objectifs pour les Jeux olympiques 2024 de Paris, mais aussi sa naissance prématurée et son premier combat, dans le berceau, pour rester en vie.

