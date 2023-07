Dans un an, quasi jour pour jour, le 26 juillet 2024, aura lieu la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris. "On est mobilisés pour être prêts le 26 juillet 2024. Les équipements sportifs et le village des athlètes seront terminés et ça c'est un grand soulagement", nous dit ce lundi 24 juillet Tony Estanguet, patron du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris. "Ça va être, je pense, une très belle fête", affirme-t-il.

Au cœur des questions et des enjeux de la préparation de ces Jeux, il y a forcément la cérémonie d'ouverture sur la Seine, qui s'annonce exceptionnelle. "On s'est fixé un objectif de dingue, ça va être un moment inoubliable, accueillir 10.000 athlètes sur des bateaux. Il va y avoir une centaine de bateaux pour accueillir l'ensemble de ces délégations, leur faire vivre une expérience inoubliable, découvrir Orsay, Notre-Dame, le Louvre...", explique Tony Estanguet qui assure qu'"on sera prêts là aussi. Ça va être un des grands moments de ces Jeux".

Au niveau de la sécurité de cette cérémonie, "on avance plutôt bien. (...) Ce sera probablement l'endroit dans le monde où ce sera le plus sûr parce que je peux vous dire qu'il y a un dispositif de sécurité incroyable", affirme-t-il. La sécurité de cette cérémonie et de ces Jeux "est une priorité parce que si vous avez un problème de sécurité, tout le reste tombe à l'eau", dit-il.