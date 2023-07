JO Paris 2024 : Rihanna, Nantes et le chocolat... Le portrait d'Estelle Nze Minko

Nom : Nze Minko.

Prénom : Estelle.

Âge : 31 ans.

Taille : 1 mètre 70.

Discipline : handball

Numéro et poste : numéro 27, demi-centre/arrière gauche.

Meilleure performance : championne olympique.

Famille : fille de Jean-Thierry Nze Minko, qui travaille dans une entreprise qui s'appelle ArcelorMittal, et Isabelle Nze Miko, tout fraîchement retraitée. Une petite sœur de 23 ans, Noémie, et un petit frère de 28 ans, Dimitri.

Originaire de : Nantes.

Surnom : Stella.

Principale qualité : bienveillante.

Principal défaut : sensible.

Autre langue : l'anglais.

Idole : Rihanna.

Personnage célèbre : Julia Mitchell, une chanteuse américaine.

Un lieu : un petit hôtel que j'adore en ce moment, proche de Noirmoutier.

Un vêtement : Une casquette.

Un mot : intrépide.

Une couleur : le bleu.

Un animal : le lion.

Son préféré : en ce moment, je dirais BESO de Rosalia.

Film ou série : série, Rick et Morty.

Un livre de chevet : The Midnight Library.

Appli préférée : WhatsApp

Débuts : J'ai commencé à Saint-Julien-de-Concelles, aux Hirondelles Handball, le petit club de mon petit village à côté de Nantes, à douze ans.

Autre sport : il y en a eu pas mal dont l'athlétisme, mais tennis de table direct !

D'autres passions : la musique.

Meilleur souvenir : C'est profond comme question, tous les moments en famille.

Pire souvenir : je ne sais pas, joker.

Un rêve : devenir chanteuse.

Ton geste pour la planète : pipi sous la douche.

Péché mignon : le chocolat.

Une idée pour améliorer la pratique du sport en France : l'éducation, sensibiliser les jeunes, se déplacer dans les écoles, rencontrer les jeunes.

Un souvenir des Jeux : la soirée après la médaille olympique.

Tu seras où le 26 juillet 2024 : j'espère que je serai à Paris aux JO. La cérémonie d'ouverture, c'est un moment qui lance la compétition, un moment aussi où on se rapproche un peu des athlètes français. Parce qu'après ce moment-là, tout le monde est à fond dans la conquête de sa vie, donc on n'a pas le temps de beaucoup se voir. C'est un moment qui fédère.

