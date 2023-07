JO Paris 2024 : yoga, Harry Potter et Manu Chao... Le portrait de Romain Cannone

Nom : Cannone.

Prénom : Romain.

Âge : 26.

Taille : 176 cm.

Discipline : escrime/épée.

Meilleure performance en carrière : champion olympique à Tokyo.

Famille : fils d'Arnaud Cannone et Cécile Cannone, qui vendent des macarons à New-York. J'ai un petit frère, Joshua.

Originaire de : Boulogne-Billancourt.

Surnom : Pano, Panoramix, Peter Pan, mais surtout Pano.

Principale qualité : rapide, aime faire du sport.

Principal défaut : je cogite beaucoup.

Études : j'ai fait une licence à Neoma et un master en école de commerce.

Autre langue : anglais, j'ai habité aux États-Unis, et un tout petit peu de portugais.

Personnage célèbre : Jerry dans Tom et Jerry.

Un lieu : Paris.

Un vêtement : des sandales.

Un mot : petit, parce que j'aime bien faire le petit bonhomme, c'est une de mes touches.

Une couleur : bleu.

Un animal : un dauphin.

Son préféré : Manu Chao.

Film ou série : série. En ce moment, j'aime bien la série sur le Tour de France.

Livre de chevet : Harry Potter.

Appli préférée : Chess.com.

Snapchat, Instagram ou Twitter : Insta.

Les débuts : c'est à l'âge de 10/11 ans, aux États-Unis en devant aller baby-sitter ma cousine, en l'amenant faire de l'escrime.

D'autres sports : escalade, natation, vélo, courir, badminton, surf, slackline, barbecue.

D'autres passions : j'aime bien manger, faire le marché, avoir des amis.

Meilleur souvenir : en revoyant mes parents après Tokyo. Gagner aussi, ça en fait partie, mais c'est un ensemble.

Un métier pour après : J'en ai plein. C'est surtout lié aux compétitions que j'ai perdues. Un des pires souvenirs en tout cas, c'est l'année dernière, par équipe, quand j'ai fait perdre mon équipe.

Un rêve : aller à Paris, gagner Paris même, aux Jeux Olympiques.

Un métier pour plus tard : j'en ai un déjà, je travaille chez EDF, je suis contrôleur de gestion.

Un geste pour la planète : recycler, faire attention de pas gâcher. On n'est pas très bon pour la planète, nous les sportifs, on voyage un peu trop.

Péché mignon : faire du yoga

Un souvenir des JO : la cantine du village olympique. Beaucoup de souvenirs là-bas parce qu'on rencontre des idoles, parce qu'il y a toutes les nourritures du monde. C'est tout le temps ouvert et c'est le meilleur endroit pour être sociable, c'est à travers un bon repas.

Une idée pour améliorer la pratique du sport en France : encourager les jeunes à faire du sport en général, non pas être bons dans un sport, mais juste faire du sport. Parce que c'est comme ça que vous trouverez le sport que vous aimeriez faire.

Tu seras où le 26 juillet 2024 : j'espère être à la cérémonie d'ouverture. Après, j'espère surtout être qualifié. C'est ça aussi l'objectif.

