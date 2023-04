INVITÉ RTL - "C'est inquiétant", affirme Laurent Jalabert à propos de la fracture de Tadej Pogacar

Remco Evenepoel a remporté pour la deuxième année consécutive la Liège-Bastogne-Liège, dimanche 23 avril. Après la chute et l'abandon du Slovène Tadej Pogacar, le champion du monde s'est imposé pour la deuxième fois. "Il m'a beaucoup impressionné. Déjà l'année passée, c'était exceptionnel", a réagi Laurent Jalabert au micro de RTL.



"Il revient à la compétition après un mois de coupure. Il rentre d'un stage de préparation pour le tour d'Italie", a expliqué le cycliste, qui a souligné "l'assurance" et "l'aisance déconcertante" de Remco Evenepoel. Si les conditions météorologiques étaient difficiles, le champion a donné une impression de facilité.

"On avait l'impression qu'il était à l'entraînement. Le visage était détendu, l'attitude sereine. Il n'a jamais quitté les cinq premières positions", a détaillé Laurent Jalabert. Evenepoel a ensuite pris la pole position dans la côte de la Redoute, semant ses concurrents.



Une fracture du poignet pour Tadej Pogacar

Après sa chute, Tadej Pogacar souffre d'une double fracture du poignet gauche. "C'est inquiétant. Le poignet, c'est une articulation qui est énormément sollicitée lorsqu'on se met en danseuse, ne serait-ce que pour tenir le guidon", a indiqué Laurent Jalabert.

L'ancien coureur cycliste, qui a connu une fracture similaire dans le passé, a expliqué qu'il fallait du temps pour se rétablir. "Ça peut le perturber dans sa préparation, mais ce n'est pas impossible qu'il soit au départ du Tour de France", a-t-il nuancé.

Les chutes peuvent être impressionnantes, y compris pour les autres cyclistes présents dans la course. "On est dans l'action et on ne réfléchit pas aux conséquences que pourrait avoir une chute, sinon on ne prend pas le départ", a expliqué Laurent Jalabert.

