Liège-Bastogne-Liège 2023 : le Belge Remco Evenepoel conserve son titre

Le champion du monde sacré sur ses terres ! Déjà vainqueur en 2022, le Belge Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) a remporté ce dimanche 23 avril la classique belge Liège-Bastogne-Liège. Du haut de ses 23 ans, le champion du monde est sorti du peloton à 33 kilomètres de l'arrivée et s'est imposé en solitaire avec plus d'une minute d'avance sur ses poursuivants, le Britannique Thomas Pidcock (INEOS Grenadiers), le Colombien Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious) et l'Irlandais Ben Healy (EF Education-EasyPost).

La course a notamment été marquée par l'abandon de Tadej Pogacar, qui visait un triplé dans les classiques ardennaises. Le Slovène, vainqueur en 2021, a jeté l'éponge après une chute et souffre d'une fracture du scaphoïde au poignet gauche, a annoncé son équipe UAE.

"Tadej souffre de fractures au scaphoïde gauche et de l'os semi-lunaire (de la main gauche). Le scaphoïde nécessitera une opération. Il sera opéré cet après-midi (dimanche) par un chirurgien spécialiste de la main ici à Genk", a souligné le directeur médical de l'équipe, Adrian Rotunno, dans un communiqué.

