Idées cadeaux de Noël : 6 livres pour les fans de sport, à mettre sous le sapin

C'est également un cadeau incontournable de Noël : les livres sont chaque années nombreux sous le sapin. Difficile en revanche de toujours connaitre les goûts littéraires des uns et des autres alors pourquoi ne pas s'orienter vers un livre de sport ? En cette fin d'année 2021, plusieurs ouvrages passionnants ont vu le jour.

De quoi se replonger avec nostalgie dans la carrière des plus grands champions de l'histoire, ou revivre des moments marquants, les livres sportifs, souvent plein de belles photos, sont le bon moyen de faire plaisir aux amateurs de sport.

De Kylian Mbappé à Ferrari, en passant par l'année folle de Julian Alaphilippe ou la rivalité mythique entre Roger Federer et Rafael Nadal, il y en a pour tous les goûts. Voici une sélections de 6 livres à offrir aux fans de sport à Noël.

1. "FEDAL"

"FEDAL" de Rémi Bourrières et Christophe Perron Crédit : Capture d'écran / Flammarion

C'est l'une des plus grandes rivalités de l'histoire du sport. Roger Federer et Rafael Nadal se sont affrontés 40 fois, donnant lieux à des matches d'anthologie comme une finale en près de 5 heures à Wimbledon en 2008. Un classique baptisé "Fedal" par les fans et la presse. Les journalistes Rémi Bourrieres et Christophe Perron reviennent en détails sur les 40 duels entre ces deux légendes du tennis dans le livre FEDAL, aux éditions Flammarion. Records, statistiques et anecdotes... de quoi revivre 15 années d'une rivalité qui a marqué le sport.

2. "Je m'appelle Kylian"

"Je m'appelle Kylian", de Kylian Mbappé et Faro Crédit : Capture d'écran / KM Editions

Voilà un cadeau qui peut s'adresser aux petits comme aux grands fans de football. Kylian Mbappé se raconte dans une bande-dessinée intitulée Je m'appelle Kylian, et réalisée avec le dessinateur Faro. Dans cette BD de 223 pages, l'attaquant du PSG revient sur sa carrière, son ascension de Bondy à Monaco, jusqu'à l'équipe de France et la victoire des Bleus à la Coupe du monde 2018. "Les enfants aiment quand c’est illustré, quand ça leur correspond. Ils peuvent s’identifier à cela. Les adultes aussi peuvent la lire", racontait Kylian Mbappé au Parisien.

3. "Ferrari en Formule 1"

"Ferrari en Formule 1", de Peter Nygaard Crédit : Capture d'écran / Glénat

Ferrari sort un ouvrage sur son histoire avec la Formule 1. Photos, anecdotes inédites... Tout y est sur la marque automobile la plus connue au monde, à glisser à la vitesse d'une Formule 1 sous le sapin. Intitulé Ferrari en Formule 1, chez Glénat et signé par l'un des meilleurs spécialistes, le Hollandais Peter Nygaard, ce livre réunit notamment plus de 500 photos, souvent inédites, de la marque. Dans ce livre on peut retrouver également la rétrospective du palmarès vertigineux de Ferrari : plus de 1.000 participations en Grand Prix, 16 titres de champion du monde des constructeurs, 15 titres pour les pilotes.

4. "La Bible de la lose du sport français"

"La Bible de la lose du sport français", de la FFL Crédit : Capture d'écran / Marabout

Vous ne connaissait peut-être pas la FFL, la Fédération Française de la Lose qui sévit sur Twitter en mettant en avant, non pas les exploits de nos sportifs français, mais leurs échecs. La "Remontada" du PSG, les défaites des Français à Roland-Garros ou encore la 2e place de Laurent Fignon sur le Tour de France 1989, dans cette Bible de la lose du sport français, la FFL parcourt avec humour et légèreté les plus grandes désillusions du sport français. "À perdre sans panache, on échoue dans l’anonymat", écrit-elle.

5. "Julian Alaphilippe - Mon Année arc-en-ciel"

"Julian Alaphilippe - Mon Année arc-en-ciel" Crédit : Capture d'écran / Marabout

Lui, n'est certainement pas dans cette "Bible de la lose", tant il nous fait vibrer sur les routes du Tour de France. Julian Alaphilippe raconte son année "Arc-en-ciel", l'année où il a sillonné les routes du monde entier avec le maillot de champion du monde sur les épaules. De son sacre justement à Imola à sa victoire à Landerneau lors de la première étape du Tour de France 2021, le Français raconte également la naissance de son fils Nino, mais aussi ses chutes et ses moments difficiles. "Avec le recul, cette année a été incroyable dans ma vie sportive et dans ma vie personnelle. Et la voir dans un livre me rend très heureux. Quand mon fils Nino saura lire, je le feuilletterai avec lui", disait-il au Parisien.

6. "Road Trip NBA"

"Road Trip NBA", de Rémi Reverchon Crédit : Capture d'écran / Amphora

On termine notre sélection par un livre qui plaira aux fans de basket ou même des États-Unis en général. Rémi Reverchon, journaliste et présentateur vedette de la NBA sur BeIN Sports, vous emmène faire un tour des États-Unis à travers les franchises NBA dans son premier livre Road Trip NBA, aux éditions Amphora. Boston Celtics, Los Angeles Lakers, Chicago Bulls, c'est toute la culture américaine qui est représentée avec un ton très ludique, du hip-hop aux fast-food en passant par la mode. Une sorte de guide de voyage enrichi par des témoignages de poids : Rudy Gobert, Joakim Noah, Nicolas Batum ou encore Pau Gasol.