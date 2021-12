Promesse de remises importantes et de produits remis à neuf, le marché de la seconde main a le vent en poupe depuis plusieurs années. Acheter un smartphone reconditionné peut-être un bon moyen de faire plaisir à un proche ou de renouveler son téléphone à moindres frais à l'occasion des fêtes de fin d'année.

Toutes les offres ne se valent pas sur les plateformes de vente entre particuliers les plus populaires, à savoir Back Market, Certideal ou Smaaart. Les modèles les plus récents ne bénéficient généralement pas de promotions canons. Et certains produits trop anciens sont promis à une faible durée de vie. Entre les deux, certaines références lancées il y a deux à trois ans sortent du lot et constituent de belles opportunités qui se défendent toujours bien face aux modèles actuels.

Nous avons sélectionné pour vous quatre smartphones reconditionnés que l'on trouve assez facilement sur ces plateformes. Affichés aujourd'hui autour de 300 euros, soit 40% à 60% moins chers qu'à leur lancement d'origine, ces modèles offrent toujours une expérience de bonne facture fin 2021, même s'ils ne sont pas compatibles avec le nouveau réseau mobile 5G et que leur batterie devra peut-être être changée d'ici douze ou 24 mois.

iPhone SE 2020, environ 300 euros (489 euros neuf)

L'iPhone SE (2020) Crédit : RTL

L'iPhone SE de seconde génération (celui qui a été lancé en 2020) propose toujours l'un des meilleurs rapports qualité-prix du marché. À 300 euros, il est la porte d'entrée la plus accessible dans l'écosystème mobile Apple. Équipé de la puce de l'iPhone 11, il est toujours véloce à l'usage et fait tourner toutes les applications sans souci. Son petit format en fait un modèle facile à manipuler au quotidien. Et il pourra recevoir les mises à jour d'Apple encore trois ans au minimum. Il lui manque seulement un écran OLED (plus lisible au soleil), le système de déverrouillage par reconnaissance faciale Face ID et des capteurs photo secondaires pour épauler son unique objectif 12 Mpx et offrir plus de polyvalence dans les prises de vue.

Galaxy S10, environ 300 euros (909 euros neuf)

Le Galaxy S10 de Samsung Crédit : RTL

Vitrine du savoir-faire de Samsung il y a bientôt trois ans, le Galaxy S10 a bien vieilli. Ce grand et élégant smartphone propose toujours une expérience haut de gamme avec un excellent écran OLED, une puce véloce, une résistance à l'eau et la poussière et un triple appareil photo de haut vol avec de nombreuses options. Nous ne pouvons que recommander ce smartphone amputé des deux tiers de son prix.

Xiaomi Mi Note 10, environ 300 euros (549 euros neuf)

Le Mi Note 10 de Xiaomi a été lancé en France au prix de 550 euros fin 2019 Crédit : Xiaomi

Lancé fin 2019, ce grand smartphone offre toujours de belles performances et une expérience confortable à la faveur de son grand écran OLED incurvé. Son appareil photo 108 Mpx fera le bonheur des amateurs de clichés détaillés épaulé par un téléobjectif à zoom X5, un ultra grand-angle et un capteur macro. Et sa batterie de grande capacité (5.260 mAh) devrait lui permettre de proposer encore une bonne autonomie. À noter qu'il n'est pas étanche. Mais il embarque une prise jack, de plus en plus rare sur les mobiles actuels.

OnePlus Nord, environ 300 euros (500 euros neuf)

Le OnePlus Nord est l'une des meilleures références de l'année Crédit : OnePlus

Lancé à l'été 2020, ce smartphone au joli design est toujours reconnu comme l'un des modèles les plus équilibrés de sa gamme de prix avec son processeur Snapdragon 765, ses 8 Go de RAM, son écran OLED 90 Hz confortable et son interface fluide et efficace pour une autonomie dans la moyenne. La partie photo est légèrement en retrait mais avec pas moins de quatre objectifs la polyvalence est au rendez-vous. Un smartphone qui fait très peu de concessions au final.