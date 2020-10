Giro 2020 : découvrez le parcours et les 21 étapes

publié le 02/10/2020 à 16:10

Un peu moins de deux semaines après la fin du Tour de France, le Tour d'Italie s'élance samedi 3 octobre devant la cathédrale de Monreale, aux portes de Palerme, sur l'île natale de l'un des favoris à la victoire finale, le Sicilien Vincenzo Nibali. Outre le "requin de Messine" (35 ans), quatre autres favoris se dégagent avant le départ : les Britanniques Geraint Thomas (34 ans) et Simon Yates (28 ans), le Danois Jakob Fuglsang (35 ans) et le Néerlandais Steven Kruijswijk (33 ans).

Double vainqueur du Giro (2013, 2016) mais aussi de la Grande Boucle (2014) et de la Vuelta (2010), Nibali va évoluer à domicile pendant les quatre premiers jours. Après avoir dû renoncer au grand départ initialement prévu en Hongrie, à Budapest, les organisateurs se sont repliés sur la Sicile. Points d'orgue des premières étapes, le contre-la-montre initial entre Monreale et Palerme, le final le lendemain près de la vallée des Temples à Agrigente, et surtout la première arrivée en altitude lundi sur les pentes de l'Etna, le volcan toujours prêt à se réveiller.

Dans un pays qui a été le premier en Europe à être durement touché par la pandémie de coronavirus, mais qui a su ces derniers mois maîtriser les risques de recrudescence, la course au maillot rose veut apporter "un message de confiance à travers l'Italie", selon le mot de son directeur Mauro Vegni. Tout le pays est concerné, des plaines et reliefs du sud de la botte aux montagnes du nord visitées en troisième semaine, jusqu'aux points les plus hauts, le Stelvio (2.758 m) et l'Agnello (2.745 m), si la météo permet de franchir ces cols à cette époque de l'année.

Trois chronos, cinq arrivées au sommet

Au total, 3.497,9 km sont à parcourir en 21 étapes du Sud au Nord de la "Botte". La course réserve leur part aux sprinteurs (Fernando Gaviria, Arnaud Démare, Elia Viviani et, pour la première fois, le triple champion du monde Peter Sagan). Elle comporte aussi 64,9 km de contre-la-montre individuel en trois volets (1re, 14e et 21e étapes). Il y aura six arrivées au sommet (3e, 9e, 15e, 17e et 20e étapes) ou en côte (2e).

Le parcours du Tour d'Italie 2020 Crédit : Laurence SAUBADU, Sophie RAMIS, Jean-Michel CORNU / AFP

Le détail des 21 étapes :

Les étoiles indiquent le degré de difficulté croissante (de 1 à 5*).

3 octobre : 1re étape Monreale - Palerme, 15,1 km (contre-la-montre individuel) ***

4 octobre : 2e étape Alcamo - Agrigente, 149 km **

5 octobre : 3e étape Enna - Etna, 150 km ****

6 octobre : 4e étape Catane - Villafranca Tirrena, 140 km **

7 octobre : 5e étape Mileto - Camigliatello Silano, 225 km ***

8 octobre : 6e étape Castrovillari - Matera, 188 km **

9 octobre : 7e étape Matera - Brindisi, 143 km *

10 octobre : 8e étape Giovinazzo - Vieste, 200 km ***

11 octobre : 9e étape San Salvo - Roccaraso, 207 km ****

12 octobre : repos

13 octobre : 10e étape Lanciano - Tortoreto Lido, 179 km ***

14 octobre : 11e étape Porto Sant'Elpidio - Rimini, 182 km *

15 octobre : 12e étape Cesenatico - Cesenatico, 204 km ****

16 octobre : 13e étape Cervia - Monselice, 192 km **

17 octobre : 14e étape Conegliano - Valdobbiadene, 34,1 km (c.l.m individuel) ****

18 octobre : 15e étape Base Aerea Rivolto - Piancavallo, 185 km ****

19 octobre : repos

20 octobre : 16e étape Udine - San Daniele del Friuli, 229 km ****

21 octobre : 17e étape Bassano del Grappa - Madonna di Campiglio, 203 km *****

22 octobre : 18e étape Pinzolo - Laghi di Cancano, 207 km *****

23 octobre : 19e étape Morbegno - Asti, 253 km *

24 octobre : 20e étape Alba - Sestriere, 198 km *****

25 octobre : 21e étape Cernusco sul Naviglio - Milan, 15,7 km (c.l.m individuel) **