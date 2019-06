publié le 02/06/2019 à 12:06

Les images sont impressionnantes. L'Etna s'est réveillé, rejetant des morceaux de lave en fusion dans le ciel, même si le temps nuageux samedi 1er juin gâchait le spectacle de l'éruption du plus haut volcan actif d'Europe, situé en Sicile au sud de l'Italie.



L'Institut national de géophysique et de vulcanologie (INGV) a souligné que le volcan était dans un processus de "projection active" de lave en fusion et de cendres. L'éruption a commencé jeudi, et si elle a légèrement baissé en intensité, elle continue de poser un problème de sécurité pour ceux qui gravissent les flancs du volcan, qui culmine à 3.295 mètres.

Cette nouvelle éruption semble ne pas constituer une menace pour les zones habitées à proximité, ni pour l'aéroport de la ville de Catane. La dernière éruption de l'Etna est survenue en décembre.

Un autre phénomène préoccupe les scientifiques : l'Etna s’effondre peu à peu sous son poids. Une étude publiée le 10 octobre dans la revue Science Advances montre que sous l'effet de la gravité, le volcan s'enfonce "de plusieurs centimètres par an" dans la mer Méditerranée. Les chercheurs craignent qu'un tel glissement provoque un tsunami en mer Ionienne.