Coupe du monde de rugby 2023 : d'où vient le nom des All Blacks ?

Leur nom est connu dans le monde entier. L'équipe de Nouvelle-Zélande de rugby, réputée pour leur domination historique du ballon ovale et leur célèbre haka, danse traditionnelle maorie, ont un surnom particulier : les All Blacks. Plusieurs hypothèses circulent pour expliquer cette appellation.

La légende raconte que le nom des triples champions du monde proviendrait d'une faute de frappe d'un journaliste anglais du Daily Mail. Après une tournée victorieuse en Grande-Bretagne en 1905, il aurait écrit "they are all backs" ("ils sont tous arrières"), et, après une faute de frappe, la phrase se serait transformée en "they are all blacks" ("ils sont tout noirs"). Cette hypothèse est toutefois très contestée, aucune trace de cette faute de frappe n'ayant été retrouvée.

Cependant, la véracité des faits n'est pas connue, et si le nom venait réellement de ce journaliste, il est possible qu'il ait délibérément choisi le nom All Blacks en référence à la couleur de leur maillot, par admiration pour les athlètes.

Une autre hypothèse méconnue de l'origine du nom : The Natives, une équie maorie

Selon Libération, l'équipe surnommée les "Originals" à l'époque avait réalisé une tournée exceptionnelle en Europe, ce qui explique l'admiration des journalistes anglais. En effet, durant celle-ci, les All Blacks n'avaient concédé qu'une seule défaite en 33 rencontres. Par la suite, une autre tournée en 1924-1925 les a vus remporter leurs 32 matchs sans sourciller.

Ainsi, en réalité, le nom de All Blacks proviendrait d'une équipe maorie, "The Natives", qui jouait en noir avant que la sélection nationale ne se forme. Le haka, qui apparaitra plus tard, vient ajouter au narratif de l'équipe légendaire, considérée comme "Invincible" après ses tournées en Europe.