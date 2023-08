France-Nouvelle-Zélande 1999 : l'essai légendaire de Dominici face aux All Blacks de Lomu

C'est l'un des plus beaux matchs de l'histoire de la Coupe du monde de rugby. Et sans doute le plus grand exploit du XV de France. Le 31 octobre 1999, dans un stade de Twickenham électrique, les Bleus renversent la Nouvelle-Zélande de Jonah Lomu en demi-finale du Mondial.

À l'époque, personne ne voit les hommes de Jean-Claude Skrela l'emporter. La dernière confrontation avec les All Blacks s'était terminée par une lourde défaite (54-7). De plus, le début de la compétition a été poussif pour les Bleus jusqu'au quarts de finale et cette victoire contre l’Argentine (47-26). Menés 17-10 à la mi-temps, les Tricolores réalisent une deuxième période d'anthologie et s'imposent finalement 43-31.

Au cœur de cette incroyable remontada, le regretté Christophe Dominici inscrit un essai légendaire. Après un coup de pied de Fabien Galthié, le petit ailier virevoltant profite d’un rebond favorable pour marquer.

"On sait qu’on affronte l’équipe la plus performante de tous les temps, tous sports confondus. On ne devient pas un joueur de rugby tant qu’on n’a pas affronté les Blacks, explique Olivier Magne, troisième ligne du XV de France. Tout le monde disait que c’était la plus grande équipe des Blacks de tous les temps avec Jonah Lomu."

