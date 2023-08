Abdelatif Benazzi félicité par Pieter de Villiers et Xavier Garbajosa lors de l'exploit face aux All Blacks lors du mondial 1999.

Le sujet du jour. Le 17 juin 1995, pour la troisième Coupe du monde de rugby, l'Afrique du Sud affronte le XV de France en demi-finale, au Kings Park Stadium de Durban. Dans un contexte historique très fort (première participation des Springboks au Mondial depuis leur réadmission dans le rugby international en 1992), les Bleus échouent de peu (19-15). Une défaite d'autant plus douloureuse que l'arbitre a refusé un essai d'Abdelatif Benazzi dans les cinq dernières minutes.

Ce jour-là, il pleut des cordes et la rencontre entre les deux pays est retardée de presque deux heures. L'orage qui s'abat avant le coup d'envoi transforme la pelouse en véritable marécage. Les Springboks sont déterminés à remporter le match. Ce Mondial est vu par le président Nelson Mandela comme l’opportunité de rassembler son peuple autour de ce qui était jusqu’alors un symbole de division.

Analyse. "Aujourd'hui, un match dans de telles conditions ne serait jamais joué. C'était un déluge sur la pelouse, le ballon ne rebondissait même pas !" raconte Abdelatif Benazzi, sélectionné 78 fois en équipe de France de rugby, et capitaine des Bleus lors du Grand Chelem 1997. L'ancien joueur du XV de France poursuit : "On se bat avec soi-même, même si on est conditionné. Il faut être psychologiquement prêt. Là, il fallait prolonger cette concentration".

