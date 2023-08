Le sujet du jour. Le 13 juin 1987, l’équipe de France réalise l'exploit en demi-finales de la première Coupe du monde de rugby en battant les Australiens 30-24. Ce match est légendaire. C'est l'un des plus grands succès du XV de France.

Les tribunes du Concord Oval de Sydney grondent. Les Australiens qui jouent à domicile sont en confiance, féroces et déterminés. Mais les Bleus ne se laissent pas impressionner. Serge Blanco marque un essai incroyable à la 85ᵉ minutes, qui offrent la victoire aux Français. Jacques Fouroux, le sélectionneur, est aux anges.

La France se qualifie pour la finale de la première Coupe du monde de rugby. Les Bleus s'inclineront 29-9 contre la Nouvelle-Zélande, le 20 juin 1987 à l'Eden Park d'Auckland. Albert Ferrasse, alors président de la Fédération internationale de rugby, remet le premier trophée Webb Ellis à David Kirk, le capitaine des All Blacks.



Analyse. "On était pas prêts à continuer sur une prolongation. La manière avec laquelle on a attaqué la dernière action en prenant des risques assez importants représentait une belle image du 'French Flair', du rugby français", raconte Franck Mesnel, vice-champion du monde et vainqueur du Grand Chelem dans le Tournoi des Cinq Nations 1987.



>> Focus est un podcast d'actualité quotidien. Du lundi au jeudi, Marion Calais et la rédaction de RTL reviennent sur un fait marquant de l’actualité avec les reporters, les correspondants et les experts de RTL. Et le vendredi, c'est Focus Culture avec Anthony Martin et l'équipe de Laissez-vous tenter. Et chaque dimanche, dans Focus Dimanche Mohamed Bouhafsi prend le temps de faire un zoom sur les sujets d’actualité de la semaine et donne la parole à ceux qui la font.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info