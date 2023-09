France-Namibie : Antoine Dupont pourrait avoir la mâchoire fissurée ou fracturée

Antoine Dupont, sorti sur protocole commotion à la suite d'un choc à la tête lors du match du XV de France face à la Namibie (96-0) jeudi 21 septembre à Marseille, a été touché à la mâchoire. "On a une suspicion de fissure ou de fracture sur le maxillaire", a affirmé Fabien Galthié sur France 2.

"On va attendre les examens pour avancer [...] Quand quelqu'un se blesse, on n'est jamais heureux", a déploré le sélectionneur du XV de France. Antoine Dupont, le capitaine des Bleus, est sorti à la 46e minute après avoir été touché à la tête sur une montée défensive de son homologue namibien Johan Deysel. Il a quitté le stade Vélodrome pour aller passer des examens.

"On a tous hâte d'avoir des nouvelles d'Antoine : on croise les doigts pour que ce ne soit pas trop grave", a assuré Thomas Ramos. "J'espère qu'il pourra répondre présent dans quinze jours, j'espère que ce n'est rien de grave. On attend tous les résultats avec impatience. Quand il est sorti, on s'est douté que c'était un peu grave", a ajouté Gaël Fickou, à l'issue du match France-Namibie.

