JO 2024 : Antoine Dupont confirme sur RTL "une volonté d'y participer"

Les deux joueurs du Stade toulousain Romain Ntamack et Antoine Dupont étaient sur RTL ce vendredi 23 décembre. L'occasion pour le demi de mêlée d'évoquer sa "volonté de participer" aux Jeux olympiques 2024 à Paris. En effet, lors des JO, le rugby à 7 y sera présent.

Pour lui, cet évènement est "hyper motivant, rien que de pouvoir jouer des Jeux olympiques, c'est incroyable quand on voit l'engouement que cela peut susciter". Et d'ajouter : "On a l'habitude de les suivre en tant que spectateur. De se dire qu'on a une partie de notre sport qui y figure et de jouer [les Jeux olympiques] à Paris, ça donne énormément envie (...) Il y a une volonté de ma part de mettre des choses en place pour pouvoir y participer".

Par ailleurs, Antoine Dupont précise qu'il a déjà échangé avec son club pour y participer : "Cela va être une discussion entre les différents staffs", car "il y a un groupe qui est déjà là depuis plusieurs années" dans l'équipe de France de rugby à 7.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info