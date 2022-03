France-Angleterre : "Le match s'annonce extrêmement difficile", estime Daniel Herrero sur RTL

Cela fait 12 ans que tout le monde attend. Déjà 12 ans que l'équipe de France de rugby et ses fans rêvent de réaliser un Grand Chelem dans le Tournoi des VI Nations. Les Bleus ne sont plus qu'à un match de la consécration. Celle-ci passera par un match d'importance capitale ce samedi 19 mars face au grand rival, l'Angleterre.

"Il semblerait quand même qu'elle (la France ndlr) ait beaucoup de paramètres, beaucoup d'attributs pour aller vers la conquête de ce fameux Grand Chelem", assure l'ancien rugbyman, Daniel Herrero, invité sur RTL. "Les Français ont battu toutes les équipes européennes mais, à part l'Italie, tous les autres matchs ont été durs", souligne-t-il.

"On n'a quand même pas été dans la grande aisance pour mater ces adversaires. Donc le match contre l'Angleterre aujourd'hui s'annonce extrêmement difficile", poursuit Daniel Herrero. "On voit bien que les Français ont les attributs. Ils génèrent un immense courant de sympathie sur les grandes valeurs du sport et du rugby en particulier, à savoir : la grande solidarité, l'extrême rigueur dans l'organisation défensive dont le courage est la base et il y a dans ce XV de France un potentiel exploit".