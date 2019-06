publié le 09/06/2019 à 22:40

Le septième Grand Prix de la saison a une nouvelle fois sacré Lewis Hamilton et sa Mercedes. Le quintuple champion du Monde remporte sa cinquième victoire de la saison et creuse un peu plus l’écart en tête du classement mondial.



Parti derrière la Ferrari de Sebastian Vettel, Hamilton a fait toute la course en deuxième position mais est toujours resté au contact de l’Allemand. Hamilton a franchi la ligne derrière la Ferrari mais comme Vettel avait été pénalisé de cinq secondes, c’est finalement Hamilton qui a été déclaré vainqueur, sa 7ème victoire sur le circuit Gilles Villeneuve de Montréal.

Vettel qui ne s’est plus imposé en Grand Prix depuis le 26 août dernier lors de sa victoire au Grand Prix de Belgique à Spa, et qui avait réalisé la veille la pole position, croyait bien obtenir sa première victoire de la saison. Pourtant au 48ème tour et après avoir repris la piste de manière dangereuse devant Hamilton, il a été pénalisé par la direction de course. Au classement final, l’Allemand termine deuxième devant son coéquipier de Ferrari, le Monégasque Charles Leclerc.



Les deux pilotes Français n’ont eux pas brillé

Très belle performance des deux Renault en net regain de forme puisque Daniel Ricciardo termine 6ème et Niko Hulkenberg 7ème. L’écurie Française Renault qui apportera de nouvelles évolutions sur son châssis sera certainement très attendue pour le prochain Grand Prix en France sur le circuit du Castellet.



Par contre, et pour ce 1004ème Grand Prix de l’histoire de la Formule 1, les deux pilotes Français n’ont par contre pas brillé puisque Pierre Gasly sur sa Red Bull termine 8ème après être pourtant parti en 5ème position. Quant à Romain Grosjean qui a perdu quatre places lors du départ en évitant un accrochage entre Albon et Giovinasi, il termine 14ème.

Prochain Grand Prix le dimanche 23 juin prochain au Castellet en France