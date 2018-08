Formule 1 : Sebastian Vettel remporte le Grand Prix de Belgique

publié le 26/08/2018 à 17:03

Sebastian Vettel et sa Ferrari ont largement dominé cette 13ème manche du championnat du Monde, un GP de Belgique que l’Allemand avait déjà gagné en 2011 et 2013. Pourtant parti derrière Lewis Hamilton (Mercedes) auteur de la pole position, Vettel a pris la tête de la course quelques secondes après le départ après avoir dépassé son principal rival dans le Raidillon.



Pied au plancher, le quadruple champion du Monde de Formule 1 a ensuite enchaîné les 44 tours en tête et a passé le drapeau à damier avec plus de 11 secondes d’avance sur Lewis Hamilton. Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) complète le podium. Belle opération pour Vettel qui reprend 7 points à Hamilton au championnat, ce qui réduit l'écart à 17 unités entre les deux hommes.

Du côté des Français, Esteban Ocon (Racing Point Force India) parti en 3ème position a perdu sa place dans le premier tour au profit de son co-équipier Sergio Perez. Il termine finalement 6ème après avoir été dépassé par Verstappen et Bottas.Romain Grosjean qui lui aussi avait réalisé un bon chrono lors des qualifications (5ème temps) termine 7ème au volant de sa Haas. Quand à Pierre Gasly (Toro Rosso) et malgré un déficit de puissance par rapport à ses concurrents, termine également dans les points à la 9ème place.

Un carambolage spectaculaire

Mais le 989ème Grand Prix de l’histoire de la Formule 1 a surtout été marqué par la neutralisation de course après le départ raté de Niko Hulkenberg (Renault) qui, après manqué son freinage, a percuté l’arrière de la McLaren d’Alonso qui s’est envolée au dessus de la Sauber du Monégasque Charles Leclerc.



Spectaculaire carambolage et course terminée dès le premier virage pour ces trois pilotes qui sont sortis fort heureusement indemnes de cet accident. Dans ce même premier virage de la Source, deux autres pilotes ont eux aussi subi des dommages, Kimi Räikkönen étant éperonné au niveau de la roue arrière droite par Daniel Ricciardo, engendrant l’abandon au 9ème tour de la Ferrari et celui de la Red Bull au 32ème.



Après ce Grand Prix de Belgique, il reste neuf courses à disputer dans ce championnat du Monde. Prochain rendez-vous dimanche 2 septembre sur le circuit de Monza pour le Grand Prix d’Italie.