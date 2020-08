F1 : 4 Grands Prix ajoutés au calendrier 2020

publié le 25/08/2020 à 15:11

C’est officiel. Il y aura bel et bien 17 rendez-vous au calendrier du championnat du monde de Formule 1 pour l'année 2020. L’annonce a été faite mardi 25 août dans un communiqué qui indique que la Turquie, Bahreïn (qui accueillera deux courses) et Abu Dhabi viennent s’ajouter aux 13 courses européennes disputées où à disputer.

"Cette année a présenté à la Formule 1 et au monde un défi sans précédent, explique Chase Carey, le parton de la F1. Bien que nous soyons tous déçus de ne pas avoir pu revenir à certaines de nos courses prévues cette année, nous sommes convaincus que notre saison a bien commencé et continuera à offrir beaucoup d'excitation avec des courses traditionnelles, ainsi que de nouvelles, qui divertiront tous nos fans".

Par ailleurs, la Fédération internationale automobile confirme qu'un certain nombre de ces quatre courses de la saison 2020 seront ouvertes à un nombre limité de fans et que les organisateurs travaillent avec chaque promoteur pour finaliser les détails.

13 GP annulés

"Mais notre priorité reste la sécurité de la communauté de Formule 1 et des communautés que nous visitons, poursuit Chase Carey. En raison de la fluidité continue de la pandémie de Covid-19, nous continuons à entretenir un dialogue étroit avec tous les promoteurs et les autorités locales pour nous assurer de fonctionner de la manière la plus sûre possible et de surveiller de près chaque situation nationale - y compris les restrictions de voyage et les procédures de santé locales".

Quatre nouvelles courses vont donc se disputer : à Istanbul le 15 novembre pour le GP de Turquie, à Bahreïn le 29 novembre pour le GP de Bahrain, encore à Bahrain le 6 décembre mais cette fois pour le GP de Sakhir et enfin à Abu Dhabi le 13 décembre pour conclure la saison.

La 71e édition du championnat du monde de Formule 1, qui a débuté le 5 juillet dernier, devait comporter pour la première fois 22 Grands Prix. Mais depuis le 15 mars dernier, date qui était prévue pour l’ouverture de la saison, 13 d’entre eux ont été annulés : Australie, Canada, Mexique, États-Unis, Brésil, Vietnam, Chine, Japon, Azerbaïdjan, Singapour, Pays-Bas, Monaco et France.